《全知讀者視角》安孝燮7個保養習慣公開！全能男神私下是面膜安瓶控
身高188公分擁有高挑精實身形的安孝燮，穿什麼都像在走秀現場。《全知讀者視角》是他出道多年以來首部主演的電影，搭檔李敏鎬、蔡秀彬、NANA、BLACKPINK Jisoo 等強勢卡司，開片就拿下南韓首週票房冠軍。螢幕上總是光芒四射的他，私下到底怎麼保養才能維持這個完美狀態？編輯從訪談、節目幕後花絮中，整理出他私下日常的 7 個保養習慣，一起來看看！
1、適合自己的保養品
安孝燮的肌膚管理一向走低調又實際的路線，他不會因為話題新品就跟著盲目嘗試，而是習慣挑選溫和、不刺激、成分乾淨的產品，慢慢找出最適合自己膚質的搭配。他認為真正有效的保養不是上了多少多貴的瓶瓶罐罐，而是了解肌膚需要什麼、並持續去做！
2、洗臉、化妝水打好保養第一步
他曾在拍攝花絮中分享，每天起床最重要的就是「洗乾淨臉、用化妝水打底」他說這樣可以喚醒肌膚、也讓後續保養更好吸收！在產品的部份他偏好無酒精、質地清爽的化妝水，這樣能讓肌膚不會有多餘的負擔。
Tips： 男生保養可以先從清潔開始，選對洗面乳、溫和化妝水，就能避免粉刺和肌膚的粗糙感。
男性肌膚更脆弱？皮脂多、常刮鬍、壓力大，Sisley 用植物保養帶來新解方
3、安孝燮是面膜安瓶控
根據韓媒報導，安孝燮私下其實是面膜安瓶控！他曾分享，拍戲結束後最重要的就是先急救肌膚，通常會敷上一片修護型面膜，讓乾燥、緊繃的膚況先穩定下來。接著再加碼使用含玻尿酸或積雪草成分的安瓶，為肌膚補水、舒緩泛紅與疲憊感。這套「面膜安瓶」組合，是他維持好膚質的秘密武器！
Tips： 一週安排 2~3 次密集修護時間，敷面膜搭配安瓶的這個組合可以有效補水、穩定肌膚狀態。
2025 Olive Young 面膜熱銷 Top10：鎮靜、保濕、修護一次搞定！
4、作息穩定控糖控鹽，養出內建濾鏡
安孝燮在直播中提到自己幾乎不熬夜、也不會亂吃高油高糖的東西，早上還會先喝一杯溫水促進代謝、每週也會做引體向上、伏地挺身訓練肌群強化核心，固定健身提升整體循環。
歐美爆紅「54321倒數健身法」怎麼練？自己打造簡易健身配方及規律，運動不再分秒難挨！
5、安孝燮的浮腫管理
全能男神最注重的自我管理就是「浮腫管理」，消種茶、消種運動、改變飲食習慣等等他都有試過，不過因為自己是容易水腫的類型，所以在拍攝日前一天絕對不會吃過鹹的食物，平常也不會吃太鹹的東西，後來領悟到「好好放鬆頸部肌肉」的話，會消水腫消的更快！
頸椎痛到睡不好、視力也變差？5組頸椎舒緩操練起來！放鬆頸椎，睡眠品質也跟著提升
6、私下幾乎不上妝，讓肌膚自由呼吸
不拍戲的時候，安孝燮基本上是完全不上妝的，最多只會擦一點護唇膏，他覺得肌膚的狀態要靠平常養護，才能達到最理想的狀態。
小紅書爆款護唇膏推薦：8 款夜間修護必備，金泰亨愛用款也上榜！
7、拍戲前1週開始密集保養
在進入拍攝或公開活動前，他會提前一週進入「密集保養模式」，把肌膚狀態調整到最穩。早晚固定使用修護系精華，加強保濕與屏障修復；每兩天再敷一次面膜，讓膚況維持在最佳水準。這樣的前置保養，能讓他在鏡頭前不怕突發狀況，拍戲時皮膚也更耐長時間燈光與上妝。
