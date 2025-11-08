全破《黑魂3》照樣被虐！玩家挑戰《空洞騎士》竟連第一個BOSS都打不贏？

《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）發售後在全球掀起熱潮，仍穩坐 Steam 全球暢銷榜中，遊戲難度與關卡設計也成為玩家間的熱門話題。而最近就有一名受到《絲綢之歌》影響的新玩家，決定先回去玩前作《空洞騎士》，結果卻慘遭滑鐵盧，沒想到連第一個 BOSS 都打不贏？

2D 與 3D 的玩法概念與操作手感差很多（圖源：空洞騎士）

原本《絲綢之歌》只是《空洞騎士》的 DLC，但因內容規模越做越大，最終獨立成為新作。不過因為一開始就是以「進階挑戰」為概念開發，遊戲難度自然比前作更高。因此若沒玩過《空洞騎士》就直接跳進《絲綢之歌》，會覺得門檻極高。即使是熟悉一代的老玩家，也認為新作在血量、敵傷、關卡節奏與操作要求上都難上數倍。

不久前一名 Reddit 玩家 Snappleabble 分享自己的親身體驗，他表示自己曾通關《黑暗靈魂3》，《艾爾登法環》也有打到一半，對高難度遊戲並不陌生。然而當他嘗試《空洞騎士》時卻完全招架不住，甚至形容自己「像個連瑪利歐都玩不好的笨蛋」。玩了數小時仍卡在新手區的第一個 BOSS，讓他忍不住懷疑是不是哪裡出了問題。

這篇貼文後續引起大量共鳴，短短幾天內便累積超過 1300 條留言。許多玩家也分享相同遭遇，認為從 3D 轉到 2D 的操作手感確實需要時間適應，也有不少人指出，《空洞騎士》的部分設計仍存在節奏問題——像是「戰鬥 45 秒，重跑地圖 5 分鐘」的體驗令人挫折。甚至有玩家笑稱：「還好他沒直接玩《絲綢之歌》，不然可能第一隻 BOSS 都還沒看到就直接棄坑了。」