全社會防衛韌性委員會》國軍投入花蓮堰塞湖災後復原 季連成：實至名歸的救災超人

總統府全社會防衛韌性委員會今（23）日召開第6次委員會議，親任召集人的總統賴清德致詞時表示，台灣今年接連遭遇幾次重大天然災害，但全國各地、各行各業「救災超人」協助，彰顯台灣人團結互助精神，也展現全社會防衛韌性力量。不過，行政院政務委員季連成報告時指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災，國軍扮演關鍵角色，「國軍部隊才是實至名歸的、真正的救災超人。」



總統府全社會防衛韌性委員會旨在國家面臨災難或緊急狀況時，維持政府、社會民生核心功能持續運作，且在必要時支援軍事行動。如今，全社會防衛韌性委員會正式運作超過一年，今日召開第6次委員會議，由賴清德致詞後，先是安排內政部、農業部、經濟部、衛福部及數發部進行「2025年度五大主軸執行成果報告」，再由季連成報告「從馬太鞍溪堰塞湖救災實例看韌性精進作為」。



值得注意的是，賴清德致詞時提及全國各地、各行各業「救災超人」協助，彰顯台灣人團結互助精神，也展現全社會防衛韌性力量，以及各部會提出這一年來整備成果的話音方落，季連成報告時就直言，要特別強調馬太鞍溪堰塞湖災害救援工作，國軍始終都是救災的核心力量，尤其救災工作的7成能夠快速達成任務目標，「國軍的救災部隊居功厥偉。」



季連成指出，國軍在馬太鞍溪堰塞湖災情中，投入5萬7000人次、各型機具1832車次，任務範圍包含家戶及道路清淤、側溝疏通，以及重災區光復商工、光復國中和佛祖接以北地區的救災，國軍救災部隊均擔任關鍵角色、力量，甚至在重建復原階段，仍需持續借住國軍部隊支援，「國軍的部隊才是實質名歸的、真正的救災超人。」

從堰塞湖救災看戰災 季連成：可依災防三階段應處

有關馬太鞍溪堰塞湖災情，季連成分析，災防有3個階段，分別是離災、避災的防災階段，快速解決、高度效率的救災階段，以及恢復常態生活、長治久安的重建階段；防災階段應完備規劃、落實執行，救災階段應集中資源、有效指揮，重建階段則應記取教訓、韌性重建。他認為，從韌性思維上來看，面對戰災威脅，也能依照防災、救災、重建的災防三階段應處。



季連成提到，此次災情體現出機制建構的重要性，特別是地方機制仍待改善，相較行政院有設災防辦，地方並無設置專責、專業的實體災防機制，難以處理災情搜索外的複雜災難，應全面建構統一救災事權、專業一條鞭的防災機制。他建議，以中央聯合應變中心（CJEOC）、地方政府聯合應變指揮管制中心（LJEOC）、協作中心、行政院各區聯合服務中心，轉為前進協調所等防災編組，可適時快速啟動及整合協調各韌性事項，以面對複雜迫切的災難環境。



談及此次災情責任區劃分，季連成指出，此次分為11個村里、2個重災學校、1個重災區，每個受災區均以1名中校階軍官、中央觀察官、縣府連絡官及村里長混合編組，對所屬災區的兵力、志工、各型機具及物資資源等進行整合及工作分配，並每天做進度管制檢討及策進。他認為，戰災型的救災模式，也可思考以責任區的劃分、專人專責處理事務，可快速有效恢復民眾生活。

季連成：劃設戰場危險區域可比照防災警戒

儘管國軍才是馬太鞍溪堰塞湖救災的關鍵力量，但季連成表示，廣大志工及民間團體協助災區救援工作，是如期完成救災工作重要因素之一，透過編管、訓練到運用等程序，有效整合及善用民防組織、民間團體、防災士、替代役等民力，可協助推動韌性工作及災區救援工作。而此次一站化的服務作業，推動韌性工作，未來物資配售模式也可思考中央、地方共同作業的一站化模式。



季連成說，疏散撤離是防災階段最關鍵的作為，防災積極性的作為就是離災、避災，若有效安排運具並有管制作為，一小時即可撤離上千人，證明強制的執行力才是疏散撤離關鍵因素；而在韌性工作的疏散撤離，未來可比照防災警戒區域劃設戰場危險區域，策訂強制疏散撤離警告啟動機制，並要有效強大宣傳、周延計畫及強制執行。



至於收容安置作業，季連成認為，韌性工作的收容救濟站，應去除危險警戒區內救濟站，納入安全區域內民宿及旅館飯店，並應盤點品質、強化平時經營，提升長期收容條件。醫療資源管理方面，季連成則說，醫療志工加上各方捐贈醫療資源有效整合及分流，可發揮最大效率，因此韌性工作除了可編管診所整合運用，也可以機動設點方式，提供戰災民衆所需醫療服務。



