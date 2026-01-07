「全社會防衛」成為城市韌性關鍵 台南細數市內作為

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對氣候變遷與國際局勢的複合式災害風險升高，台南是否已準備好，成為城市治理的重要課題。回顧去(2025)年，南市歷經強震、颱風與極端豪雨多重考驗，從年初0121楠西規模6.4地震，到7月丹娜絲颱風帶來全台首見的嚴重風災，再到0728豪雨刷新降雨紀錄，凸顯「全社會防衛」已成為城市韌性關鍵。

0121楠西地震後續餘震多達168次，重創山區；丹娜絲颱風挾帶16級強風與豪雨登陸，造成全市逾30萬戶停電、5萬戶房屋受損，超過2400支電線桿倒塌；隨後0728豪雨，關山測站累積雨量突破2019毫米，名列全國第3高。行政院也於7月31日成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」進駐台南，市府整合中央與地方資源，加速災後復原。

南市消防局長兼災防辦副主任楊宗林表示，配合「強韌台灣計畫」，南市37區已全數成立防災協作中心，納編1888名協作人員，並導入企業化事故指揮系統(ICS)，將人力區分為規劃、作業、後勤等組別，災時可迅速投入疏散撤離與物資發放。

在整備方面，全市已規劃414處避難收容所，可收容約26萬人，並與150家業者簽訂支援協定，各區公所簽訂576份開口契約，可供應約8萬份熱食；針對易成孤島的南化區關山里，也完成3日物資儲備及船運補給規劃。

南市政府災害防救辦公室表示，去年12月市府更結合中科院與無人機協會辦理救災展演，首創產官研合作推動無人機救災常態化，並導入AI判釋建置3D災區模型，展現科技救災量能。防災必須向下扎根，南市已培訓6654名防災士，分布於社區與企業，成為災時政府在民間的重要支點，將持續以全災害與全社會防衛思維，深化公私協力，打造禁得起考驗的韌性古都。

