全票封王！大谷翔平連3年奪MVP 「二刀流神話」續寫新頁

（記者石耀宇／綜合報導）二刀流球星大谷翔平本季以壓倒性表現率領洛杉磯道奇隊勇奪國聯西區冠軍，今（14）日再創歷史——他以全票之姿榮獲美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟年度最有價值球員（MVP），達成前所未見的「連三年奪MVP」、生涯第4座MVP殊榮，僅次於傳奇強打貝瑞．邦茲（Barry Bonds）的7座紀錄。

圖／大谷翔平。（資料照）

根據美國棒球記者協會（BBWAA）公布的結果，大谷翔平在國聯MVP票選中以全體記者第一名票通過，成為史上少數「全票封王」的球員。這不僅是他加盟道奇後的首個完整球季，更是他自2021、2023兩度在美聯奪MVP後，首度在國聯獲得相同榮譽，實現跨聯盟稱霸的壯舉。

廣告 廣告

圖／大谷翔平以全票之姿榮獲美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟年度最有價值球員（MVP）。（翻攝 X／Los Angeles Dodgers）

本季，大谷以打者身分出賽，繳出打擊率.282、55支全壘打、102打點、OPS1.014的火力成績，火力居聯盟前段班。6月他重返投手丘，投出防禦率2.87的優質表現，先發14場奪下1勝1敗。即使因前一季手肘傷勢復健、出賽節奏受限，他仍以投打俱佳的「二刀流」姿態，扛起道奇投打兩端主軸，幫助球隊完成國聯西區4連霸。

大谷翔平在得獎後透過球團發表感言，感謝隊友、教練與球迷支持，並強調「每一次上場都希望能比昨天更強，這份獎項屬於整支球隊。」道奇官方社群同步發布慶祝影片，並以「大谷翔平，國聯全票MVP！」（Shohei Ohtani, Unanimous NL MVP!）為題，向球迷宣布這位超級球星再次締造傳奇。

外媒與日本球迷也為大谷的壯舉掀起熱烈討論。美國《ESPN》形容他是「改寫現代棒球定義的男人」，並指出大谷已將「二刀流」從奇觀變成常態；《CNN》則以「棒球史上最具統治力的球員」形容這次全票奪MVP的意義。《MLB官網》評論，大谷不僅是球場上的明星，更是讓全球球迷重新定義「偉大」的象徵。

日本媒體則以「全票MVP」「史上首位跨聯盟封王」等標題慶祝這項榮譽，《日刊體育》盛讚他是「令全日本驕傲的英雄」。日本網友在社群上紛紛留言「他已經超越傳奇」、「這不只是日籍球員的榮耀，而是棒球的奇蹟」，許多粉絲更在留言區敲碗，希望他明年率領道奇再度問鼎世界大賽冠軍。

更多引新聞報導

山下智久抵台！睽違14年再辦台北專場 現身松山機場親民揮手

學姐醉睡被「插入」侵犯！航空男得意抹臉炫耀 下流舉動成鐵證

