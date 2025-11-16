全程公開！ 黃國昌曝下周正式與鄭麗文會面

黃國昌表示跟鄭麗文的會面下周正式舉行，基本上會全程公開。（圖：黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌今天（16日）表示，跟國民黨主席鄭麗文的會面下周正式舉行，雙方黨務主管已經溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。

黃國昌今天出席民眾黨「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇」基隆場，會前接受媒體訪問時表示，鄭麗文當選後，民眾黨跟國民黨中央很多好朋友都有密切保持聯繫，下個禮拜正式舉行會面，讓大家了解兩黨未來在聯合治理、以及合作讓台灣更好的方向與想法。

黃國昌表示，兩個政黨彼此間合作的初衷都一樣，就是讓台灣變得更好、讓台灣人過更好生活，所以一開始，比較重要事情是雙方在地方治理上的共同願景、想法及推動的改革政策，先從政策、願景著手。