全程漆黑！恐怖新作《障目》只能靠「聽覺」生存，官方竟建議玩家戴眼罩遊玩
由獨立遊戲開發者 Lizardry 製作、PLAYISM 發行的全新恐怖遊戲《障目》（Cling to Blindness），即將在 11 月 7 日於 Steam 正式推出。這款遊戲的最大特色是「必須全程矇眼遊玩」，玩家將在眼前一片漆黑的狀態下，只靠著聲音線索，在一座廢棄的村莊中完成一項神秘的儀式。
在遊戲中，玩家將扮演的主角皋月，為了完成儀式必須在村莊廢墟中回收五張咒符。由於遊戲強調沉浸式的恐怖體驗，官方也特別建議玩家實際戴上眼罩進行遊玩，感受最純粹的聲音恐懼，看不見任何畫面，玩家需要依靠聽覺來辨別方向，例如跟隨風鈴聲找到咒符的位置。然而，村莊裡不只有風鈴聲，還有一個被稱為「足音大人」的恐怖存在會不斷追逐玩家。你必須仔細聆聽其腳步聲的來源和遠近，並想辦法躲開對方，否則儀式就會失敗。遊戲時間預計約 1 到 1 個半小時，開發者也強調遊戲中不包含彈出式驚嚇（Jump Scare）的元素。
為了讓害怕恐怖遊戲的玩家也能享受這款作品，開發團隊特別加入了「企鵝模式」。玩家在遊戲中能將原本恐怖的腳步聲，替換成可愛的企鵝走路聲，大幅降低了恐怖感。開發者 Lizardry 以其獨特的創意而聞名，前作《Refind Self: 性格診断ゲーム》在 Steam 上獲得了「極度好評」的讚譽。此外，本作還邀請到知名聲優伊瀬茉莉也和三石琴乃，分別為主角及引路人獻聲。
