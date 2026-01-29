全程相伴最後的路！龍千玉與曹西平「最後合照」 曝祂這輩子最在意這事

記者趙浩雲／台北報導

龍千玉貼出與曹西平最後的合照。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平去年底辭世，27日告別式圓滿落幕，生前情誼深厚的台語歌后龍千玉也一路陪伴、出手協助曹西平走完人生最後一程。她於28日晚間在社群平台發文送別故友，坦言心中湧現「說不出的低落」，更深刻體悟到生命如夢、珍惜當下的重要。

龍千玉透露，前一日出席曹西平的「最後安可演唱會」，心情格外沉重，「很深刻地感覺到，人生真的好像一場夢」，對於摯友離去仍感到不真實、不捨與感傷。她回憶，曹西平生前總是不斷叮嚀她要孝順父母，「那不是隨口說說的話，而是四哥一直希望我們記得、也做到的事」，這份提醒也成了她心中最重要的叮囑。

廣告 廣告

在龍千玉眼中，曹西平是一個把人生「用盡全力在活著」的人，無論遭遇什麼困境，都選擇積極面對。她感性寫道，回頭細數曹西平的一生，從開場到落幕，「如他自己說的，真的夠精彩了，而且他是知足的」，即便告別來得突然，卻留下滿滿力量。

她也提到，曹西平這幾年常掛念著孩子們，尤其是「穿洞日常」裡努力生活的年輕人，總希望自己能多幫一點，「能做多少，就算多少」，並非因為自覺多厲害，而是「真的放不下、也捨不得」。這份對人的牽掛與疼惜，讓龍千玉至今想起仍滿是感謝。

龍千玉更感性告白，自己曾在人生最無助、最沒有力量的時候，正是曹西平給了她最大的支持，「就像一座靠山一樣」，讓她得以繼續站在舞台上，唱著最熱愛的歌。她強調，曹西平留下來的不只是回憶，而是一種提醒大家要孝順、要付出、要珍惜當下的力量。龍千玉向摯友深情道別：「謝謝您，四哥。您此生的生命落幕了，但留下來的力量，會一直在。」

更多三立新聞網報導

篠崎泫爆獄中閃嫁Toyz「肚子超大」照片流出 昔曾公開超音波照

女星結婚兩年無法懷孕！試管失敗崩潰「想到就會哭」 宣布年後重新來過

小S包給陳漢典紅包曝光！喊話「一週至少做愛4次」：婚姻應可撐15年

曹西平遺言曝光「死了有什麼好哭的」留下這遺物給女星！她到火化都帶著

