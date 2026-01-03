全程觀看「逮捕馬杜洛行動」！川普讚爆美軍：比好萊塢電影還要精彩

國際中心／黃韻璇報導

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜羅（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜羅及其妻子在睡夢中，被美軍從臥室拖了出來，川普也在其社交平台Truth Social公布了馬杜羅在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。而從白宮發布的照片中可以看到，美軍在委內瑞拉行動期間，川普與高級官員全程關注這場行動。

從川普、白宮曝光的照片中顯示，川普與高級官員在海湖莊園中密切關注情況，川普在記者會中也證實自己「全程監看這場行動」，並大讚美軍直呼「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。

川普觀看「逮捕馬杜洛行動」，大讚美軍稱「就像看電視節目一樣，比任何好萊塢電影還要精彩」。（圖／翻攝自川普Truth Social）

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示：「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接。」

川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，強調美軍沒有任何士兵或裝備損失，大讚行動相當高效。川普還說，如果有需要，美國已準備好對委內瑞拉發動第二次攻擊，但他補充道「現在可能沒有必要了」。此外，他也透露美國將向委內瑞拉派兵以確保石油安全。

