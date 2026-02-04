全糖城市換人當！外送平台揭「這城市」最嗜甜 多多綠變國民飲料

生活中心／李紹宏報導

德商外送平台foodpanda揭曉2025年度大數據報告，點出5大意外發現！報告顯示，台灣人的飲食習慣正迎來顯著轉向，不僅手搖飲口味趨於一致，過往被戲稱為「全糖城市」的台南，最愛甜飲城市排名中，更不在前3名。

外送平台foodpanda揭曉報告，台灣人愛喝手搖飲，微糖微冰佔比高達9成。此外，台南跌出「最愛甜飲城市」前3名。（示意圖／翻攝自Unsplash）

1.全糖城市跌落神壇？台南跌出最甜前3名

根據 foodpanda 統計，2025 年台灣手搖飲訂單中，「微糖微冰」以高達90％的佔比奪下壓倒性勝利。這反映出消費者在追求風味與健康之間，找到了最不易「踩雷」的公約數。

有趣的是，數據打破了「台南人最愛吃甜」的傳統印象。2025年最愛點甜飲的城市前3名分別為「彰化、基隆與桃園」（按照順序排名）。此外，「多多綠」打敗珍珠奶茶，成為全台唯一在各縣市都穩定熱賣、跨越地域差異的「國民飲料」。

2.外送精品化：活龍蝦、金箔蛋包飯送進家門

外送不再只是解決午餐，更成為居家儀式感的來源。2025 年度高單價外送餐點由「活龍蝦雙人蒸煮麵」奪冠，其次為可加購食用金箔的「海鮮番茄蛋包飯」以及家庭聚餐首選的「全鴨五吃」。數據顯示，消費者更願意透過平台將餐廳級的盛宴無縫平移至家中。

3.追星新標配：演唱會後的「火鍋熱潮」

娛樂事件同樣帶動消費動能。以被粉絲戲稱為「灶咖男團」的韓國天團SUPER JUNIOR為例，其年初在高雄開唱後，帶動當月火鍋外送需求激增千份。

4.精算大師在民間：pandapro會員一年激省15萬

隨著物價與消費習慣改變，精打細算的「訂閱制」成為顯學。foodpanda指出，2025年pandapro會員數創下歷年新高，年成長達 25％。其中最狂的「省錢達人」居住於台北市萬華區，透過美食外送一年省下超過15萬元，金額足以支應連續5年、每天一杯珍奶的開銷。

5.異地遊子的溫情：每天5萬次跨縣市遠端照顧

foodpanda的2025年平台數據顯示，平均每天都有超過5萬次跨縣市下單行為。（圖／業者提供）

此外，外送平台也扮演起「科技孝子」的角色。數據顯示，全台每天平均有超過5萬次跨縣市下單紀錄，其中最遠距離出現在台北與金門之間。許多北漂族群透過平台為離島或家鄉的父母訂購生鮮蔬果，甚至包含貓罐頭、狗糧等寵物用品，顯示外送已成為異地照顧家人與「毛小孩」的重要管道。

