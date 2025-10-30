全糖市是真的！南鐵地下化挖出糖碎修路遺跡 證實：台南連路也是甜的
生活中心／林奇樺報導
台南市區鐵路地下化工程持續推進，近期在東門路一帶出現驚喜發現——考古團隊在施工現場挖掘出一系列清代府城道路遺跡，揭示當年台南製糖產業的盛況。據研判，該區位於清代祝三多境（今新樓醫院周邊），往南連接自大東門出入的重要通道，當時糖廠雲集，是府城糖業的核心地帶。
市府文化資產管理處指出，考古現場的道路兩側以三合土為邊界，內部夯實層混有糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦、灰漿及三合土面，顯示當時工人以就地取材方式修築道路。經比對1875年《臺灣府城街道全圖》，遺構與圖上標示的「牛車路」相符，且出土墓碑紀年推斷，道路修築或翻修時間應在道光十六年（1836）之後。
根據清代《臺灣采訪冊》記載，該區當年白糖行密集，沿途「凡白糖行𥕟碎及舊污泥多遺棄其間」，顯示糖屑散落、空氣中瀰漫甜味的盛況。文獻甚至提到，道光年間夏季，大東門一帶地面曾出現「煙氣蒸騰」，地底糖分隨蒸氣散發，讓府城街頭「甜氣四溢」，也讓「台南連空氣都是甜的」一語多了真實印證。
目前相關遺構已完成記錄並暫時移置保存，以配合鐵路地下化工程後續進行。臺南市長黃偉哲表示，未來鐵路地下化完工後，將在綠園道規劃中融入這批珍貴考古成果，讓市民與遊客漫步其間時，也能感受府城歷史的深厚底蘊與文化香氣。
更多三立新聞網報導
只有抽菸會得肺癌？權威研究指「追劇必備1零嘴」超危險
粿粿婚內出軌「早有知情人士」！2個月前就爆料：撕破她的虛偽人設
反制南非！台灣拒買「2水果」 進口量暴跌97.6%
12歲童擁1600萬房！聰明爸秀「1神招」國稅局跪了：免贈與稅
其他人也在看
南鐵地下化 挖出清朝糖路
記者林雪娟∕台南報導 常有人說：「台南連空氣都是甜的！」如今這句話，有…中華日報 ・ 12 小時前
京華城駁監委指控 強調未放棄訴訟
（中央社記者何秀玲台北30日電）針對監察委員指北市府給予京華城12萬284平方公尺樓地板面積屬一次性保障，且京華城中途放棄訴訟等說法，京華城今天發聲明駁斥，強調未中途放棄訴訟，基地分區為商三特，也非商三用地；北市府過去擅自刪除樓地板面積保障，程序和法律依據都有瑕疵，使公司權益受損。中央社 ・ 10 小時前
六腳蘇厝村朝安宮啓建金籙禮斗祈安三朝大法會
(記者廖建智嘉縣報導)嘉義縣六腳蘇厝村朝安宮自2001年遷至現址入火安座祈福法會後，由王爺指示每12年舉辦3至4日祈安法會，今年已是第三度舉行，擇於國曆10月31日至11月1日啓建金籙禮斗祈安三朝...自立晚報 ・ 9 小時前
新北拼社福市民才幸福 綠營議員籲擴大敬老卡與托幼補助
（記者陳志仁／新北報導）新北市議會民進黨團今（30）日在市政總質詢聚焦「新北拼社福，市民才幸福」的主題，幹事長 […]引新聞 ・ 9 小時前
台南永康砲校遷移關廟 居民不捨道別
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導在台南永康當地，已經有73年歷史的陸軍砲兵訓練指揮部，要搬到關廟，永康現址將轉型為創意設計園區。周四上午最後一批的移防車隊，從永康砲校出發，沿途不乏民眾特別趕來，揮手道別、拍照留念，當地民眾也都說，砲校在永康已經是牢固的記憶，今後走入歷史，心中難免不捨。民視 ・ 19 小時前
賴清德逼正國會造反？林佳龍突挺林岱樺 郭正亮曝背後真意：這只是假動作
正國會掌門人、外交部長林佳龍29日率派系成員，在臉書發文力挺立委林岱樺參選高雄市長，讚她「有為有守、不貪不取」，引起政壇熱議。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，正國會真正的目的其實不是林岱樺，而是藉著支持她的動作，來項莊舞劍威脅黨主席賴清德，其他縣市長參選人「至少要給我一個說法」。郭正亮表示，最近民進黨內的消息幾乎都對正國會不利，像總統府副秘書長......風傳媒 ・ 10 小時前
新／羅浮宮竊案又有5嫌被逮 檢方：但珠寶下落仍是謎
BBC快訊報導，根據巴黎檢方表示，羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
DJI Neo 2 再降空拍門檻：全向避障、手勢操控、雙軸雲台、4K 60p
DJI 新出的無人機再度降低了空拍門檻！剛剛登場的 DJI Neo 2 升級了全向避障、手勢操控和雙軸雲台，而且內建儲存增大至 49GB，可拍攝最高 4K 100p 影片。Yahoo Tech ・ 9 小時前
台南竹溪水質淨化場第二期動土 (圖)
台南市竹溪水質淨化場第二期工程30日動土開工，將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，大幅度改善竹溪水質及周邊環境。中央社 ・ 16 小時前
南鐵地下化出土清領糖業遺構（2） (圖)
台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物。圖為疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可見以三合土遺構做為邊界中央社 ・ 22 小時前
驚悚畫面曝！花蓮無照女酒駕「超載5未成年」自撞車變「V字型」6人受困
花蓮縣吉安鄉吉豐路三段，今（30日）晚間6時許發生自自撞事故，包含駕駛車上載有2大4小共6人，由於撞擊力道大，轎車車身凹折，6人一度受困在車上，消防局獲報後派員到場，緊急破壞車體，將6人救出緊急送醫。警方調查，羅姓女駕駛不但無照還酒駕，酒測值高達0.58。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
普發一萬入帳倒數！486團購雙11全館下殺36折
「普發現金一萬」最快11月12日入帳，全台消費熱潮再度升溫。電商平台486團購宣布10月31日起至11月20日推出「雙11狂歡慶」，全館下殺36折起，不限金額下單即可參加111份好禮抽獎活動，單筆滿萬再加碼抽市價74,800元的「洗乾衣機堆疊組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特也著迷
（中央社韓國釜山30日綜合外電報導）近年韓國最大的出口品之一就是韓流美妝（K-beauty），魔力無邊的韓流美妝讓隨同川普訪韓的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也著迷，她在社群媒體上分享了自己購買的韓流美妝「戰利品」。中央社 ・ 15 小時前
用陪伴守護長者的心理健康 是給長者最珍貴的禮物
【健康醫療網／記者陳靖安報導】隨著年齡增長，長者除了面臨身體機能退化，心理孤獨、社交隔離及角色轉變帶來的挑戰也日益顯著。衛生福利部草屯療養院社工師陳玉曉表示，陪伴是送給長者最珍貴的禮物，節日期間，家人應多花時間與長者互動，傾聽他們的心聲分享生活點滴；若因距離或時間無法常見面，也可以透過電話或視訊保持聯繫，溫暖他們的心靈。 穩定陪伴有助預防長者憂鬱 怎麼做？三提要如下 陳玉曉社工師提醒，隨著年齡增長，長者除了身體健康，更需要心理關懷與家庭支持。穩定的陪伴與情感連結，有助預防憂鬱與孤獨，提升生活滿意度與幸福感，因此家人與照顧者應給予更多理解與實際關懷。她建議可特別留意以下三個重點： 一、關注心理變化，及早介入協助：長者在面臨退休、失去伴侶或健康退化時，常會出現焦慮、憂鬱等情緒反應。家人與照顧者應細心觀察情緒變化，鼓勵長輩表達內心困擾，必要時可尋求社工師、心理師等專業協助，以維持心理健康並提升生活品質。 二、促進家庭支持，強化情感連結：家庭是長者最重要的情感支持來源，節慶時刻更是促進家庭互動與溝通的好機會。建議年輕世代多花心思關心長輩的生活與健康，主動傾聽他們的經驗與想法，有助促進代間理解，健康醫療網 ・ 15 小時前
正國會為高市選情發聲 林佳龍挺林岱樺
【記者郭文昌/陳金寶 高雄–台北連線報導】同為正國會的民進黨立委林岱樺涉不當處理助理費案風風雨雨，正國會主要領導人外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的林岱樺宣傳造勢晚會。對此，高雄市長...自立晚報 ・ 11 小時前
川習會「未談台灣」...周玉蔻讚「台灣未成利益籌碼」：阻斷習近平單方面操作議題空間...喊話：賴政府要好好掌握這波運勢爭取民心！
周玉蔻指出，川習會後，川普先發制人立即在返美的空軍一號上宣告「從未提及台灣」，阻斷習近平後續《新華社》單方面發稿操作台灣議題的空間...放言 Fount Media ・ 15 小時前
天才琴手 (正式預告) | 電影預告
音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES）改編自法國天才鋼琴雙胞胎普萊納姊妹（Audrey & Diane Pleynet）的真實人生故事。該片罕見由法國父子檔導演菲迪里克波提（Frédéric Potier）、瓦倫汀波提（Valentin Potier）聯手執導，並邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）、新銳演員梅蘭妮侯貝爾（Mélanie Robert）、喜劇男星馮克杜柏斯克（Franck Dubosc），以及凱薩獎影后伊莎貝卡蕾（Isabelle Carré）等飾演一家人，劇情激勵人心、音樂繞樑動聽，不僅獲法媒【費加洛報】（Le Figaro）盛讚是「一首歌頌堅韌的音樂讚歌」，台日混血歌姬一青窈，看完《天才琴手》更看得「感動到淚流滿面」，而日本雙胞胎演員歌手三倉茉奈，更極力大推是「所有懷抱夢想的人，必看！」。 《天才琴手》是由《貝禮一家》製作公司所拍攝的感人新作，劇情描述：雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎 飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾 飾）感情甚篤，並在父親嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹竟陸續發現她們的雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆決定不放棄夢想，並用最獨特的演奏方式來超越自我…。 導演波提父子在熟讀普萊納姊妹所寫的上百頁日記後，一度想找真正的雙胞胎鋼琴家出演，遍尋不著下，最後海選了卡蜜兒拉札和梅蘭妮侯貝爾兩位新生代女星。卻意外發現本就是「閨蜜」的兩人，一個外放，一個內斂，就像光與影、默契好得不得了，比雙胞胎還向雙胞胎。劇組還特地請來鋼琴教練，為不會彈鋼琴的兩人，紮紮實實上了八個月的魔鬼課程，梅蘭妮還一度因為過度練習而得了肌腱炎。她讓疼痛入戲，竟呈現出最棒的戲劇效果。 《天才琴手》不只是關於鋼琴，更是一個關於人生、關於即使面對障礙也要追逐夢想的故事。這對姊妹不僅是一體，同時也是兩個獨立的個體。片中妹妹珍妮還一度代替姊姊克萊兒登台，但她們從不是彼此的複製，而是彼此的「雙翼」，人生一路攜手飛翔。有趣的是，父子聯手執導，在影壇前所未見。而由波提父子來執導普萊納姊妹鋼琴家的故事，這種「鏡像」的呼應，也在戲裡戲外都成為一絕。 上映日期：2025-11-14Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 22 小時前
台南連道路都「甜」南鐵地下化挖出百年前古代「牛車路」揭糖史
常有人說：「台南連空氣都是甜的！」如今這句話有了歷史見證——在清代的台南，道路竟然真的是「甜」的！台南市區鐵路地下化工程持續推進中，近期在鄰近東門路一帶發現豐富遺構與遺物。經考古團隊調查研判是「牛車路」，該區域正是清代府城製糖重要道路遺跡。自由時報 ・ 19 小時前
秦昊在三亞秒變「女兒奴」直播員 隔空喊話給米粒報備寵女無底線
秦昊在三亞秒變「女兒奴」直播員 隔空喊話給米粒報備寵女無底線娛樂星聞 ・ 8 小時前
黃仁勳不讓世界「沒AI就BI」！專家揭輝達正在救傳產：台灣其實9成產業在衰退
輝達執行長黃仁勳日前首次在美國華府舉行GTC大會，放出不少讓市場大大點火的好消息，也喊出「AI並沒有泡沫化」，帶動輝達股價當天上漲5%，如今市值已突破5兆美元，稱霸全球。對此，財經作家游庭皓在節目《金臨天下》指出，黃仁勳正在將AI投資從巨頭之間的「永動機」，擴散到終端市場，帶起非AI族群的力量。游庭皓表示，過去看到的「AI永動機」都只是幾個權值股在互相投資，......風傳媒 ・ 9 小時前