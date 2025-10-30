全糖市是真的！南鐵地下化挖出糖碎修路遺跡 證實：台南連路也是甜的

生活中心／林奇樺報導

台南市區鐵路地下化工程持續推進，近期在東門路一帶出現驚喜發現——考古團隊在施工現場挖掘出一系列清代府城道路遺跡，揭示當年台南製糖產業的盛況。據研判，該區位於清代祝三多境（今新樓醫院周邊），往南連接自大東門出入的重要通道，當時糖廠雲集，是府城糖業的核心地帶。

台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物，道路修築疑就地取材，其中也有混雜糖碎。圖為分層夯實道路剖面，可見密集糖漏破片。（圖／取自台南市政府官網）

市府文化資產管理處指出，考古現場的道路兩側以三合土為邊界，內部夯實層混有糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦、灰漿及三合土面，顯示當時工人以就地取材方式修築道路。經比對1875年《臺灣府城街道全圖》，遺構與圖上標示的「牛車路」相符，且出土墓碑紀年推斷，道路修築或翻修時間應在道光十六年（1836）之後。

根據清代《臺灣采訪冊》記載，該區當年白糖行密集，沿途「凡白糖行𥕟碎及舊污泥多遺棄其間」，顯示糖屑散落、空氣中瀰漫甜味的盛況。文獻甚至提到，道光年間夏季，大東門一帶地面曾出現「煙氣蒸騰」，地底糖分隨蒸氣散發，讓府城街頭「甜氣四溢」，也讓「台南連空氣都是甜的」一語多了真實印證。

目前相關遺構已完成記錄並暫時移置保存，以配合鐵路地下化工程後續進行。臺南市長黃偉哲表示，未來鐵路地下化完工後，將在綠園道規劃中融入這批珍貴考古成果，讓市民與遊客漫步其間時，也能感受府城歷史的深厚底蘊與文化香氣。

