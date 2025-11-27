全紅國北教大亮相 「5000顆金銀紅聖誕球」妝點15米聖誕樹

雙春金蛇年最高火紅15米聖誕樹璀璨國北教大。（億光文化基金會提供／張珈瑄台北傳真）

億光文化基金會葉寅夫董事長夫婦感謝國北教大作育英才，特捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」。（億光文化基金會提供／張珈瑄台北傳真）

校長陳慶和、理事長粘舜權與億光文化基金會董事長葉寅夫一同敲響象徵祝福與希望的和平鐘。（億光文化基金會提供／張珈瑄台北傳真）

校長陳慶和致歡迎詞感謝所有貴賓的熱忱參與。（億光文化基金會提供／張珈瑄台北傳真）

主辦單位億光文化基金會董事長葉寅夫揮手致意。（億光文化基金會提供／張珈瑄台北傳真）

聲樂家簡文秀獻唱校友鄧雨賢所作「望春風」，祝福母校130週年慶。（億光文化基金會提供／張珈瑄台北傳真）

耶誕節倒數，你看過全紅的聖誕樹嗎？國北教大27日舉辦「130向前走」校慶點燈祈福典禮，由國北教大及校友總會、億光文化基金會主辦，結合「雙春金蛇年」意涵，用5000多顆金銀紅聖誕球妝點15米高的聖誕樹 ，在絢麗天幕光影折射的璀璨燈海下展開，吸引上千師生及各界貴賓同來祝賀。國北教大聖誕樹將持續點亮至民國115年農曆春節後，民眾可前來觀賞或打卡留念。

這次點燈主題曲〈向前走〉，特別邀請「開心男團黑旋風」演唱，他們自然隨性的原住民律動與活力難得一見，與來賓的活潑互動更掀起高潮，象徵對國北教大130周年邁向國際、迎向美好未來的前景。

教育部常務次長朱俊彰、國北教大校長陳慶和、校友總會理事長粘舜權、億光電子董事長葉寅夫、行天宮志業公益會會長黃忠臣、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、天主教台北聖家堂神父饒志成、松山慈惠堂總策劃長李瑞彬、中華國際嘎檔巴佛教總會慧吉祥、馬偕醫院安寧療護創辦人賴允亮、日本無量光院台灣別院住持融永、芳欣教育基金會執行長謝汶欣、名人堂建築師簡俊卿等皆出席點燈祈福，帶領全場齊聲倒數啟動點燈祈福，最後齊唱〈平安夜〉，共同見證這個充滿愛與溫暖的時刻。

億光文化基金會表示，感謝國北教大作育英才，因此特別捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」，簡教授也將珍藏多年的200多幅畫作和格言製成動畫，期望推展街頭品德教育及美學藝術，為社會傳遞更多正向能量。

