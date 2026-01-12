全紅嬋上大學超反差近照公開！「長髮飄逸」少女感十足

全紅嬋上大學半年超反差，長髮飄逸近照曝光。（圖／微博 全紅嬋）

曾代表大陸參加2024巴黎奧運的女子跳水運動員全紅嬋，當時以精湛技巧奪下雙人及單人10米跳台金牌，引發外界高度關注。去（2025）年9月她從高中畢業並就讀大陸的暨南大學，想不到才短短半年時間，全紅嬋竟留長頭髮、改以少女味十足的模樣現身，更成為微博熱搜關鍵字。

全紅嬋11日在個人微博曬出多張生活照，只見她身穿黑色帽T搭配灰色休閒長褲，臉上戴著墨鏡，周圍風景明亮清晰，看起來天氣陽光明媚，隨後她站在果園步道中央，雙手舉起紅色塑膠籃，面對鏡頭露出開心的張口燦笑，顯見非常投入放假出遊的輕鬆氛圍。

全紅嬋留長髮驚豔網友。（圖／微博 全紅嬋）

而令人驚喜的是，全紅嬋過去因比賽緣故，常以容易整理的短髮造型亮相，這次卻將頭髮留長，改為髮尾觸碰肩膀的中長髮型，且在微風吹拂下，長髮隨風飄逸，加上陽光灑落時，棕色髮絲閃閃發亮，與過往比賽的中性形象大相逕庭，散發濃濃少女氣息。

一系列近照曝光後，許多網友紛紛留言大讚，「好好看，超一流的少女，吾家有女初長成，繼續陪妳一起長大，很幸福很滿足」、「元氣滿滿的全紅嬋」、「長髮的全紅嬋好清純柔美，感覺全妹長大了」、「變化好大啊，從短髮小子變大姑娘」、「好明媚的全紅嬋」、「妹妹正是愛打扮的年紀，嬋寶留長髮真的很可愛啊」。

