全紅嬋去摘草莓 留長髮、明顯變瘦 網讚：變美少女

「全紅嬋留長髮」、「全紅嬋肉眼可見的瘦了」登上微博熱搜。中國跳水金牌運動員全紅嬋，去年9月從高中畢業並就讀暨南大學，短短半年時間，全紅嬋頭髮變長了，並於12日釋出長髮近況照，流露出滿滿女人味，掀起大家討論，粉絲驚喜直呼「全紅嬋變美少女了」。

綜合媒體報導，在全紅嬋發布的動態中，只見她不再留俐落短髮，改以齊肩中長髮造型採摘草莓，並戴著一副墨鏡大玩自拍，臉蛋肌膚狀態白皙，模樣顯得清新又可愛。她還與小番茄合影，身形明顯變瘦，狀態鬆弛。

全紅嬋過去因比賽緣故，常以易整理的短髮亮相，這次將頭髮留長，改為齊肩的中長髮型，微風吹拂下，長髮隨風飄逸，加上陽光灑落時，棕色髮絲閃閃發亮，與過往比賽的中性形象大相逕庭，散發濃濃少女氣息。

一系列近照曝光後，許多網友紛紛留言大讚，「好好看，超一流的少女，吾家有女初長成，繼續陪妳一起長大，很幸福很滿足」，也有人稱讚她從「假小子」蛻變為鄰家甜妹，「感覺全妹長大了」、「嬋寶留長髮真的很可愛啊」。

