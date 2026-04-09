全紅嬋為何遭集體霸凌？國家隊友涉案 中國官方發聲再惹怒網友

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中國跳水奧運金牌得主全紅嬋近日捲入網路霸凌風波。（合成畫面／湯森路透、X@dayana_dy）





中國跳水奧運金牌得主全紅嬋近日捲入網路霸凌風波，網路流出一個多達數百人的微信群組截圖，內容涉及對其人身攻擊與不實指控，甚至傳出隊友陳芋汐也名列其中，引發外界震驚。中國國家體育總局游泳運動管理中心表示將透過法律手段維護運動員權益，然而聲明中提及「向畸形飯圈文化堅決說不」，引發中國網友砲轟，質疑官方將隊內霸凌淡化為飯圈網路霸凌，意圖「大事化小」。

網路霸凌群組曝光 傳多名跳水隊友、央視記者在列

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據網路流傳資訊，一個名為「水花征服者聯盟」的私密微信群組約有282名成員，名單包含多名跳水選手與體育圈人士，包括陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等名將，以及《央視》體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅。

群組內容。（網路截圖）

該群長期出現針對全紅嬋的負面綽號與人身攻擊，例如「胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等，甚至流傳「做雞（從事性產業）」等不實指控，並於去年底訂下「禁止人身攻擊（除了全紅嬋），可以隨意罵全紅嬋，照死裡罵。」的規定。隨著相關內容在社群迅速擴散，傳出當局已於4月6日解散該群組，並封鎖相關討論。

官媒發聲已報案 未能平息爭議

根據中國官媒《新華社》昨天（8日）報導，游泳運動管理中心表示，已與廣東省體育局相關部門聯合展開調查並向警方報案，強調「我們支持透過法律手段維護運動員的合法權益，堅決抵制畸形『飯圈』文化侵蝕，不管涉及任何人，經查實都將嚴肅處理，絕不姑息」。同時呼籲外界「不要參與傳播不實訊息」，避免對運動員進行身體、家庭與個人生活的惡意評論。

不過，該聲明將事件歸因於「飯圈文化」引發爭議，不少網友質疑官方模糊焦點、避重就輕，認為問題核心在於隊內霸凌，如「爆料出的群組可都是體育圈從業人員啊」、「如此長時間的被霸凌，說明國家體育總局游泳中心一直放任霸凌行為未加阻止」、「她是遭遇最嚴重的職場霸凌」、「簡直刷新三觀」等。

此外，網路爆料指出，事件爆發後陳藝文、昌雅妮已退出群組，但相關人員至今尚未對事件作出回應，整起風波仍待進一步釐清。

全紅嬋過去也曾向中國《人物》雜誌透露，為控制體重每日僅進食一餐，甚至一度萌生退意，並在專訪中落淚。

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