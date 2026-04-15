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全紅嬋確定缺席世界盃決賽！陳芋汐網暴風波後首亮相 搭檔名單曝
2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽，將在5月1日至3日在北京國家游泳中心「水立方」舉行。大陸跳水隊13日公布參賽名單，多名奧運冠軍領軍參賽，其中包含陳芋汐、陳藝文，備受傷患及體重困擾的全紅嬋則未入選。本次是全紅嬋在面臨網暴風波後首個公開賽事，引起高度關注。
綜合大陸媒體報導，本次世界盃總決賽將於5月1日至5月3日登場。5月1日進行男子、女子雙人3公尺跳板與10公尺跳台決賽，以及混合團體決賽；5月2日為男子單人3公尺跳板與女子單人10公尺跳台的預賽、準決賽與決賽；5月3日則進行女子單人3公尺跳板與男子單人10公尺跳台各階段賽事。
本次大陸隊伍陣容採新舊搭配。女子方面，3公尺跳板單人與雙人賽由陳藝文、陳佳參賽；10公尺跳台項目則由蔣林靜、崔家溪出戰單人，雙人項目由陳芋汐與崔家溪搭檔。值得注意的是，陳芋汐的雙人搭檔由原先的隊友改為崔家溪，這也是風波後首次公開亮相的新組合。
男子方面，王宗源與鄭九源將同時出戰單人及雙人3公尺跳板項目；練俊傑與白鈺鳴參加單人10公尺跳台，雙人10公尺跳台則由趙仁傑搭檔楊志豪出戰。此外，在混合團體項目中，大陸隊派出林珊、劉承瓚、盧為與白鈺鳴應戰。
據了解，全紅嬋因傷患及身體發育調整等問題，未參加本賽季世界盃分站賽積累積分，按世界泳聯跳水世界盃規則，不具備總決賽參賽資格，並非主動棄賽。目前全紅嬋以康復訓練與學業兼顧為主，國家隊採取保護性休整策略，暫不安排高強度賽事，為後續更重要的國際大賽蓄力。
此前，微信群組「水花征服聯盟」遭爆出針對大陸跳水名將全紅嬋進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群成員包括全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文、昌雅妮、龍道一、楊健等人，甚至還有央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬。
針對網暴，全紅嬋已報警。據大陸公安部網安局通報，一名31歲男子創建該群，並多次在裙內發表侮辱性言論，惡意拉踩引戰，已對他作出行政拘留10天並處罰款，並對群內其他相關行為人員作出處理。
事發至今，陳芋汐、陳藝文等人皆未回應此事。
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