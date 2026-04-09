全紅嬋遭爆「集體霸凌」！昔搭檔陳芋汐也在內？訓練中心報警：絕不姑息

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[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋年僅14歲便斬獲三面奧運金牌，被譽為「跳水天才」。然而，近日竟傳出全紅嬋遭到多名國家隊成員、央視記者及國際裁判「集體霸凌」。對此，全紅嬋所屬的廣東省二沙體育訓練中心昨（8）日發表嚴正聲明，強調已向公安機關報警，將嚴肅處理此事。

近日竟傳出全紅嬋遭到多名國家隊成員、央視記者及國際裁判「集體霸凌」。（圖／全紅禪 微博）

綜合陸媒報導，一個名為「水花征服者聯盟」、成員多達282人的群組中，驚見陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一等國家隊隊友。該群組公告竟寫著「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，甚至在對話中使用具侮辱性的綽號稱呼全紅嬋，引發外界譁然。

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事件發酵後，二沙體育訓練中心正式發出聲明，指出：「網絡上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網絡暴力、惡意攻擊及不實信息，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。」並強硬表示：「我們堅決支持通過法律手段維護運動員合法權益，不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。」

此外，有網友翻出全紅嬋過往專訪，她曾坦言因青春期體重控制不易與生理期因素，面臨巨大壓力與網路惡評，甚至產生心理陰影。她當時哀求：「希望那些攻擊我的人，不要再罵我了，不要罵我家裏人，也不要罵我朋友，要不然他們都遠離我了。」令支持她的粉絲感到萬分心疼。

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