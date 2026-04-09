全紅嬋遭網暴 陸官媒指細節令人不寒而慄

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曾獲得三面奧運金牌的中國跳水好手全紅嬋，傳出遭到200多人微信群組內的集體霸凌，她所屬的體育訓練中心已經報警，將通過法律途徑，堅決追究網暴者的責任。中國官媒今天表示，網暴細節「令人不寒而慄」，並歸咎於背後畸形的「飯圈」（粉絲團體）文化。

曾獲得三面奧運金牌的中國跳水好手全紅嬋，傳出遭到200多人微信群組內的集體霸凌。圖為113年在巴黎奧運女子10公尺跳台決賽中，全紅嬋奪得金牌。（中央社資料照／中新社提供）

全紅嬋2007年出生，14歲就奪得奧運跳水運動金牌，2024年再拿到兩面奧運金牌，是中國奧運史上最年輕的三金得主，有「天才少女」之稱。但在光環背後，全紅嬋今年3月底在《人物》受訪時，談到體重問題和遭到網暴時，哽咽落淚，她還懇求「不要再罵我了」。

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網傳一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，長期針對全紅嬋惡意辱罵，群組成員疑似包含全紅嬋的國家隊隊友、跳水專項記者及裁判等業內人士，但這些資訊未得到官方證實或相關人員澄清。

全紅嬋所在的廣東省二沙體育訓練中心，8日發文表示已報警，並將通過法律途徑堅決追究網暴者的責任。中國國家體育總局游泳運動管理中心，隨後也發表聲明，稱堅決支持通過法律手段，維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕。

中國最高檢主辦的《檢察日報》今天刊文，引述媒體報導稱，全紅嬋遭網暴事件，可能涉及一個微信群，其規模達200餘人，群公告明文標註「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，群內長期存在針對全紅嬋的侮辱性外號、與人身攻擊言論。

文章指出，「這一細節令人不寒而慄」，並指從法律角度來看，不特定關係人組成的微信群，具有公共空間屬性，群成員在此類微信群中發布侮辱、誹謗、污衊或者貶損他人的言論，可能構成名譽權侵權，應承擔法律責任。

文章說明，根據中國的法規，網路群主對群成員，負有管理職責。若調查證實該微信群的群成員發表不當言論，侵犯他人合法權益或公共利益的，群主若未盡管理職責，也應承擔相應侵權責任，若情節嚴重，還可能面臨治安處罰甚至刑事責任。

文章提到，這場網暴背後暴露出畸形「飯圈」文化對體育生態的侵蝕；相信在有關部門介入後，網暴全紅嬋事件很快會有結果。

而全紅嬋的眼淚，更引發外界關注。

《每日經濟新聞》8日評論，「全紅嬋不欠任何人金牌，更不欠任何人『完美人設』。她有權發胖，有權失誤，有權情緒低落，有權做一個普通的19歲女孩，更有權拒絕任何形式的網暴。」

人民網的評論，則批評體育飯圈化失控的現象，包括賽場內拉踩引戰、非黑即白的對立謾罵，賽場外圍堵騷擾、深挖隱私的瘋狂圍獵，編造謠言、侮辱人格的惡意攻擊等。

（責任主編：莊儱宇）