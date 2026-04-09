全紅嬋遭集體霸凌 中國官方發聲扯粉絲 網怒：是隊內霸凌
體育中心／黃韻璇報導
中國跳水天才少女、奧運金牌得主全紅嬋，驚傳遭大規模網路霸凌！近日網路上流出一系列截圖，規模達百人的微信群組中，有成員造謠全紅嬋「做雞（從事性產業）」，而令網友震驚的是，該群組名單中竟出現隊友陳芋汐的名字。如今中國國家體育總局游泳運動管理中心也宣布，會透過法律手段維護運動員的合法權益，然而聲明中提到「向畸形飯圈文化堅決說不」、「不要參與傳播不實訊息」等遭中國網友砲轟，認為官方是想「大事化小、小事化無」，把隊內霸凌說成是飯圈網路霸凌。
此前，爆料稱282人的微信私密群組「水花征服者聯盟」，群內成員有，陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等名將，還有《央視》體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅；2025年底，該群公布新規定「禁止人身攻擊（除了全紅嬋），可以隨意罵全紅嬋，照死裡罵。」
該群組長期充斥著針對全紅嬋的難聽綽號與嚴重的人身攻擊；隨著謾罵事件在社群擴散，目前傳出當局已於4月6日緊急解散該群組並全面封鎖相關討論。而全紅嬋本人對於身材問題，曾向中國《人物》雜誌透露，為控制體重每日僅進食一餐，甚至萌生退意，在專訪中一度落淚。
8日據中國官媒《新華社》報導，中國國家體育總局游泳運動管理中心也宣布，高度重視網路上出現針對全紅嬋等跳水員的網路暴力、惡意攻擊及不實資訊，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作，並向警方報案「我們支持透過法律手段維護運動員的合法權益，堅決抵制畸形『飯圈』文化侵蝕，不管涉及任何人，經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。」
此外，聲明中更喊話，「我們呼籲廣大體育愛好者，不要參與傳播不實訊息，不對運動員進行身體、家庭、個人生活的惡意評論，不實施言論攻擊行為。尊重與理解，是賽場的一聲加油，是低潮時的包容，請將關注回歸體育本身，回歸運動的拼搏精神」。
聲明中的用詞令中國網友不滿，質疑官方聲明是在模糊重點、避重就輕，紛紛留言表示「別扯到飯圈轉移視線，這是隊內欺凌，謝謝」、「別來這避重就輕」、「爆料出的群組可都是體育圈從業人員啊」、「如此長時間的被霸凌，說明國家體育總局游泳中心一直放任霸凌行為未加阻止」、「簡直刷新三觀」、「她是遭遇最嚴重的職場霸凌」、「這不是飯圈，這是霸凌」、「是職場霸凌吧」、「隊內霸凌賴飯圈了」。
值得注意的是，網路爆料也稱，事件爆發後陳藝文、昌雅妮自己退出群組，但目前這些被控與事件相關者，暫時未做出回應；至於這些人是否真有在群組中、目睹言語霸凌，當局並未對此說明。
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