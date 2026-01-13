全紅嬋長大了！上大學「留長髮」少女感十足 新造型曝光

全紅嬋改變外貌。（圖／翻攝微博／全紅嬋）

18歲大陸跳水女將全紅嬋因代表中國參加2024年巴黎奧運、勇奪女子雙人與單人10米跳台金牌而備受矚目。去年9月，她自高中畢業並進入暨南大學就讀，如今才短短半年時間，卻以煥然一新的形象現身網路，不僅留起中長髮，更展現滿滿少女感，意外登上微博熱搜。

全紅嬋12日在個人微博曬出多張生活近照，展現陽光開朗的一面。畫面中，她身穿黑色帽T搭配灰色長褲，臉上戴著墨鏡，於天氣晴朗的果園步道中央開心拍照。只見她雙手高舉紅色塑膠籃，面對鏡頭開懷大笑，整體氛圍自然輕鬆，展現青春活力。

全紅嬋留長髮。（圖／翻攝微博／全紅嬋）

全紅嬋曬出生活近照。（圖／翻攝微博／全紅嬋）

讓粉絲驚艷的是，過去為比賽方便、總以短髮造型示人的全紅嬋，這次則罕見留起長髮，髮尾觸及肩膀，搭配陽光灑落時閃爍的棕色髮絲，顯得柔美動人。微風吹拂下，長髮隨風輕飄，與以往中性形象相比，多了幾分少女的溫柔與朝氣。

一系列照片曝光後，立刻在微博掀起熱議。網友紛紛留言表示：「好好看，超一流的少女，吾家有女初長成，繼續陪妳一起長大，很幸福很滿足」、「長髮造型太適合妳了，明媚又活潑」、「長髮的全紅嬋好清純柔美，感覺全妹長大了」、「變化好大啊，從短髮小子變大姑娘」、「妹妹好漂亮，要開心哦」、「妹妹正是愛打扮的年紀，嬋寶留長髮真的很可愛啊」。

