全紅嬋18歲「留長髮」現況曝光！網驚：滿滿少女感

娛樂中心／李明融報導

中國跳水奧運選手全紅嬋憑藉「水花消失術」聞名全球，年紀輕輕就奪下3面奧運金牌（2020 東京 1 枚、2024 巴黎 2 枚），現年18歲的她12日在個人微博上傳多張照片，只見她一改招牌短髮，留了一頭飄逸長髮、搭配一副墨鏡，在草莓園裡開心自拍，全新面貌曝光讓不少網友驚呼「怎麼突然長大了」、「長髮的全紅嬋好清純」。

全紅嬋開心分享出遊照，形象大轉變引發熱議。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋與好友出遊，採草莓、番茄相當開心。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋在18歲以前就已經是跳水界的金牌常勝軍，曾創下中國奧運史最年輕三金得主紀錄，12日她在微博發布多張日常生活照，只見她身穿黑色連帽棉T、戴太陽眼鏡，與好友一起採草莓、番茄，溫暖陽光灑落露出燦爛笑容對著鏡頭手比臉頰愛心，露出燦爛笑容，享受大自然的氣息。其中值得注意的是，粉絲發現全紅嬋留起飄逸的長髮，與過去在奧運賽場上的俐落短髮形成強烈對比。

粉絲認為全紅嬋的轉變，讓她女人味大大提升。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋曾在2024年巴黎奧運分別奪下女子10米跳台金牌、雙人10米跳台金牌，一舉成為全國人氣最高的運動員之一，近來她進入大學生活，這次分享日常生活照，外型與過去形成強烈對比，臉蛋肌膚狀態白皙，模樣顯得清新又可愛；網友紛紛感嘆「看著妳一點點長大，越來越漂亮了」、「長髮造型太適合妳了，明媚又活潑」、「長髮的全紅嬋好清純」、「全妹真的長大了」、「這是哪來的高級感美少女？」、「一個髮型真的能改變一個人」、「賽場是冠軍，生活中是氣質美少女」、「越來越漂亮了」。

原文出處：全紅嬋18歲「留長髮」超反差！網見「滿滿少女感」驚呼：怎麼突然長大了

