全紅聖誕樹耀亮國北教大！「130向前走」點燈祈福登場 億光捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」添亮點

【記者蔡富丞/台北報導】歲末時節，國立臺北教育大學今（27）日舉辦「130向前走」校慶點燈祈福典禮，校園內的全紅聖誕樹璀璨亮相，成為吸引千人共襄盛舉的節慶焦點。然而，今年典禮最具公益意義的亮點，是 億光文化基金會捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」，以實際行動支持教育創新、校園美學建設與品德影像教育，為台灣教育公益再添重要里程碑。

圖說: 國北教大130週年慶 特別邀請各大宗派領袖蒞臨及點燈祈福！

以科技投入教育公益 360吋電視牆成為戶外美學教育平台

億光文化基金會董事長葉寅夫指出，此次捐贈不僅是設備支持，更代表著「光照亮教育、影傳遞品格」的核心理念。這座 360 吋戶外全彩電視牆擁有超大視覺規格與戶外高亮度的呈現能力，不論晴雨日夜，皆能穩定播放教育影音、藝術短片、公共訊息，是專為校園與社區打造的「戶外公益展演平台」。

國北教大表示，未來將以此電視牆為基地，推動「校園公共藝廊計畫」，播放學生創作、藝術動畫、品德教育影像以及重要文化紀錄，使教育能量走出教室，走進人群，讓美感成為日常的一部分。

建築師簡俊卿亦將珍藏逾200幅畫作與格言製成公益動畫，成為首波展映內容，期望透過藝術與光影讓更多市民共享文化美學。

圖說: 億光文化基金會葉寅夫董事長夫婦感謝國北教大 捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」

企業回饋社會 讓光影成為教育最溫暖的力量

億光文化基金會長期投入公益，過去支持偏鄉教育、藝術扎根計畫、弱勢關懷等多項社會倡議。此次捐贈大型戶外 LED 電視牆，更是其推動「光與影的公益教育」的重要里程碑。

葉寅夫表示：「我們希望每一道光、每一幀影像，都能為下一代帶來啟發、善念與希望。」

校方則感謝基金會用科技支持教育，讓校園成為更具文化力與社會共享性的城市亮點。

圖說: 陳慶和校長、粘舜權理事長與葉寅夫董事長一同敲響象徵祝福與希望的和平鐘

點燈祈福傳遞希望 公益行動陪伴市民迎接新年

在教育部常務次長朱俊彰、校長陳慶和、校友總會理事長粘舜權、億光董事長葉寅夫等嘉賓帶領下，全紅聖誕樹在倒數聲中光華綻放，象徵教育持續向前、公益繼續傳遞。嘉賓揮舞星星棒合唱〈平安夜〉，場面溫馨感人。

典禮尾聲，億光文化基金會更準備椪柑、起司燒麵包與摸彩活動感謝參與者，讓公益不只是一個儀式，更是一份溫暖與分享。

國北教大表示，聖誕樹將持續亮燈至 115 年農曆春節後，歡迎民眾進入校園欣賞，也邀請市民感受教育與公益共同點亮城市的美好。