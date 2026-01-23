全網喊認同！一票人30+後不買早去晚回班機

▲有網友表示，自己30歲過後不再追求早去晚回的班機，引發一票人認同留言+1。（圖／民航局提供）

[NOWnews今日新聞] 一名網友近日在社群平台Threads上發文和大家討論，自己過30歲後不再追求早去晚回的班機，而且不管多便宜都不買，也表示「現在背包客棧共用衛浴我也很排斥」；貼文一出馬上引發眾人共鳴，也紛紛留言表示「紅眼班機根本酷刑」、「現在寧可睡飽再去坐飛機」、「睡飽再出發才舒服」。

原PO在貼文中表示「有人跟我一樣嗎？」寧願晚點飛還能從容地去機場，因為凌晨出發機場飛到當地，通常都是行屍走肉，要衝回飯店睡覺的等級。

貼文一出，一票網友也表示認同，紛紛留言+1「早上的飛機，尤其自由行非常累，到當地要坐電車推行李，現在寧可睡飽再去坐飛機」、「完全謝絕紅眼班機，一定要睡飽飽精神好再去搭飛機」、「出國玩不是出國受苦」。

有一派網友也分享最讚的玩法是「午去午回」，認為這樣才能好好玩「旅行是來放鬆不是比CP值，睡飽再出發，舒服」、「我覺得午去晚回蠻好的，第一天睡飽後悠閒的到機場，到達目的地後直接吃晚餐+逛街後進飯店，一整個渡假氛圍，不慌不忙、不趕不躁」、「現在去日韓都選下午2點左右的班機，回來選晚上8點或9點抵達台灣的班機，整個感覺舒服許多」。

