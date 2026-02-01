全網喊「英雄」！男大生壓制打人高雄清潔隊員 滿臉傷疤現身：不救過意不去

林姓老翁被打到全身血；21歲簡姓男大生路過見狀，停下機車救人，成功壓制打人的馬姓清潔隊員。讀者提供



高雄市清潔隊員馬男逆向騎電動機車上了人行道，撞上一對徒步老夫妻，聽到對方要報警，竟然出手施暴，將老先生打得滿身血，所幸，簡姓男大生剛好路過，趕緊上前制止，影片曝光後，網路上都喊這名男大生「英雄」。簡姓男大生1日受訪，很客氣地說，不救過意不去。

簡姓男大生路過相救，替70歲林姓老翁以及64歲林妻解圍。他表示：「見老先生被暴打滿臉血，不救人過意不去。」簡因救人，被馬男抓傷以及安全帽K，臉、手等多處部位受傷，至今還貼著OK繃，滿臉的血疤，坦言至今吃飯還不太敢脫口罩。

廣告 廣告

回憶起30日的經過，簡姓男大生當時正在女友要去看醫生，在楠梓區惠民捷道往楠梓新路方向，目睹馬男正在林姓老翁，老先生被打到滿身是血，簡姓男大生立即停下機車，叫女友撥打電話報警，自己則衝上前制止馬男，「想幫老先生擋一下」。

沒想到，馬男二話不說反過頭攻擊簡姓男大生，拿著安全帽往簡姓男大生猛K，簡姓男大生見狀況不對，立即反擊，兩人扭打成一團，最後簡男成功將馬男制伏在地上。直到警方到場，依照現行犯將馬男逮捕。

簡姓男大生平常有在打排球以及健身。事件曝光後，網友對簡姓男大生表達「謝謝你的善良，以及你的勇氣！」楠梓警分局1日也表示，簡姓大學生見義勇為行為，不懼危險迅速阻止並壓制馬姓嫌犯（55歲），讓傷害減到最小，簡同學雖也負傷，但共同打擊犯罪、維護治安英勇的事蹟，警方將公開表揚。

更多太報報導

逆向撞人聽到「要報警」！高雄清潔隊員暴走打人 遭路過學生鎖喉制伏

嘉南羊乳「行銷公司代操」掀爭議 羊編回歸稱加薪…網揪3大疑點：早該跳槽

台北光復南路火災2死 10樓烈焰！浴室拉出1男1女身分曝光