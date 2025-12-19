全網嗑「偽骨科CP」虞書欣Ｘ何與 愛妹到曖昧！《雙軌》熱度衝8地冠軍

《雙軌》由女星虞書欣、男星何與主演，偽骨科（指無血緣兄妹）太好嗑，拿下8地登上愛奇藝國際版熱播榜冠軍。取自《雙軌》微博



女星虞書欣、男星何與主演的浪漫愛情劇《雙軌》，偽骨科（指無血緣兄妹）太好嗑，在加拿大、印尼、菲律賓、澳洲、新加坡、日本、越南等8地登上愛奇藝國際版熱播榜冠軍。最新第15集，劇情迎來最高潮，虞書欣醉後失控主動吻上何與，「昏頭吻」更讓何與宣告：「不會給妳反悔的機會。」

《雙軌》是一部根據時玖遠同名小說改編的現代都市愛情劇，由虞書欣與何與領銜主演，故事描述姜暮（虞書欣 飾）與靳朝（何與 飾）異國重逢的偽兄妹戀。劇中最吸引人的，他們沒有血緣關係，卻曾以兄妹共同生活過，兩人在在泰國重逢後兩顆心牽得越來越近，曖昧到極致。

18日最新的第15集播出後，瞬間引爆社群，「昏頭吻」終於登場，虞書欣醉後失控主動吻上何與，正式突破兄妹界線。《雙軌》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

29歲的何與因為演出《我的鄰居長不大》受到關注，之後在《與鳳行》中飾演「拂容君」成功圈粉，為貼合《雙軌》中修車工兼地下拳手的設定，何與在拍攝前進行密集體能訓練，體脂率一度降至8%，並接受專業拳擊訓練，劇中多場打戲皆親自上陣，跳脫他以往偏向清秀、溫柔的形象，展現壓抑且帶有危險氣息的一面。

「偽骨科CP」報你知

用在「沒有血緣關係」的兄妹戀上，對比骨科CP有血緣的兄妹戀。骨科CP源於「德國骨科」，指的是兄妹之間有家人以外的情感和親密關係，包含性關係；2012年在微博上有一則傳聞，男子與自己的親妹妹發生戀情和親密行為，父親發現後，當場將兒子打斷腿，且選擇了「德國骨科」治療。

《雙軌》拿下8地登上愛奇藝國際版熱播榜冠軍。取自《雙軌》微博

