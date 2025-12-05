全網最忙五人組 中國多地文件名單照搬人名大全

（中央社台北5日電）陸媒披露，中國多地不同的文件公告、比賽或處罰名單等公開資訊中，都能看到來自百度文庫「10000中國普通人名大全」上的名字，其中5個因在名單前5位而出現頻率最高，甚至連順序都沒改。

綜合中國青年報等陸媒報導，有中國網友3日發現，當日公布於中國政府採購網中的「竹溪縣住房和城鄉建設局本級機械設備租賃採購中標（成交）結果公告」第5項評審小組成員名單中，「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕云」這5人的名字出自於百度文庫「10000中國普通人名大全」文檔。

實際上，這5個名字並非只出現在上述採購公告中，網友發現，中國多地不同的文件公告、比賽活動、處罰名單、考試成績等公開資訊都能看到來自百度文庫「10000中國普通人名大全」上的名字。

報導提到，由於「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕云」這5人在名單中的前5位，因此出現頻率最高，連順序都沒有改變。有網友戲稱，「上述『五人』已經是『老演員』了，是『全網最忙五人組』」。

此外，2021年某藝教機構公布聲樂比賽獲獎名單，其中「最忙五人組」斬獲一、二、三等獎，其他獲獎者名單也同樣出自網路人名庫；2023年「最忙五人組」的名字又出現在山東某少兒培訓機構公示的少兒春晚報名名單中。

這個月五人組再次轉換身分，出現在首屆華夏杯全國書法大賽獲獎名單中，獲得特等獎。不少發現問題的參賽人員自發展開維權。

上述網友發布的圖片顯示，這項書法比賽公布的成人組特等獎、成人組一等獎等獎項的獲獎者姓名與姓名大全高度相似，甚至連順序也幾乎一致；而學生組特等獎的獲獎者姓名則與廣州市花都區新華中學微信公眾號於2021年發布的文章「1994屆初、高中學生花名冊和畢業照」中1994級初一班的姓名有部分重疊。（編輯：周慧盈/朱建陵）1141205