全網最詳細！3步驟無痛升級LINE Pay 5大雷區避坑指南
財經中心／師瑞德報導
在行動支付市場競爭白熱化的台灣，LINE Pay 這位市佔率冠軍玩家，今天丟出重磅炸彈：自家子公司連加電子支付即將推出全新電支服務「LINE Pay Money」，12月3日下午3點正式上線。這不僅標誌著 LINE Pay 從第三方支付「升格」為獨立電支業者，更意味著與長期夥伴一卡通的 iPASS MONEY 合作將在12月31日畫下句點。
對1300萬忠實用戶來說，這是個「無痛轉型」的機會，轉帳、繳費、LINE POINTS 優惠全不變，介面還更直覺方便。但官方也提醒，餘額得手動移轉，別讓錢卡在過渡期！這波變革，背後是電支法規鬆綁與市場擴張的雙重推力，預計將讓 LINE Pay 在街口、Pi 錢包等對手中搶下更多地盤。
從合作到自立門戶：LINE Pay 電支轉型的背後故事
回顧來路，LINE Pay 自2014年進軍台灣以來，一直靠 iPASS MONEY 當電支後盾，提供儲值、轉帳等高限額服務，累積用戶破千萬，成為掃碼付、紅包分帳的日常神器。但隨著金管會電支業務細則鬆綁，LINE 決定「自給自足」，子公司連加電子支付（LINE Pay Money 的運營方）將接棒，預計未來一年內擴大乘車碼、交通支付等功能。這次轉型受惠於電支市場整體成長，2025年台灣電支交易額已衝破2兆元，LINE Pay 獨佔鰲頭逾30%。
終止 iPASS 合作的原因？官方低調表示是「策略調整」，但業界分析，這是為了避開第三方依賴，強化資料自主與跨境支付潛力。過渡期從12月3日到31日，用戶仍可登入舊帳戶查餘額、提領或轉帳（免手續費），但儲值與新交易將停擺。2026年1月1日起，LINE App 完全移除 iPASS 連結，強迫用戶轉戰新服務。對小資族來說，這是個警訊：別讓閒錢睡在舊錢包，趕緊行動！
新錢包大解構：一站式支付，優惠加碼更吸睛
LINE Pay Money 不是從零開始，而是舊瓶裝新酒，核心功能全保留，介面卻大翻新，首頁整合交易紀錄、個人化「我的選單」（可釘選好康地圖或貸款查詢），付款碼開啟更快，結帳像滑手機般順手。TechNews 科技新報直呼，這是「用戶體驗的全面升級」。
來看亮點功能：
1、儲值與提領：連結銀行帳戶，一鍵存錢或領回，限額高達單日100萬元，適合大額轉移。
2、好友轉帳：發紅包、分攤 AA 制不變，LINE 聊天室內直接點，超方便。
3、生活繳費：水電、瓦斯、停車費、信用卡帳單，一次付清，支援信用卡或簽帳金融卡，省時又安心。
4、支付優惠：LINE POINTS 繼續折抵（效期180天，從最後獲得日起算），天天得點、週週領券、好康地圖不缺席。數位時代指出，未來還會加乘車碼，搭捷運、公車掃碼上車，遊韓專區與公益捐款一鍵搞定。
5、金融延伸：查詢貸款、投資資訊，逐步滲透生活金融。
對上班族來說，這錢包像個「生活管家」；對年輕人，則是紅包與街掃的必備。預計上線首月，就會有專屬開通優惠，像是額外送點數或現金回饋，詳細等官方公告。
開通3步驟超簡單：5分鐘內搞定，信用卡自動接軌
好消息是，舊用戶不用重頭來過！只要更新 App，就能無縫轉移。經理人雜誌整理的教學超實用，照這走：
1、更新 App：LINE App 升級到15.18.1版，LINE Pay App 到4.9.0版（12月3日後 App Store 自動推播）。
2、身分驗證：開啟 LINE Pay，掃描身分證（本國人）或居留證（非本國人），線上審核超快。
3、綁定金融：連結銀行帳戶（儲值提領用），信用卡與簽帳卡自動移轉，無需重綁。完畢！就變成 LINE Pay Money 會員。
小提醒：12月3日下午3點後才能開通，提前備好證件和銀行 App。沒身分證？抱歉，實名制必備，手機號碼登入舊 iPASS 還行，但新服務得驗證。
5大雷區避坑指南：餘額移轉別拖，交易紀錄自己留
轉型聽起來順，但有幾個坑得踩穩。遠見雜誌與今周刊的 QA 彙整，濃縮成5點：
1、餘額處理：iPASS MONEY 餘額無法自動移（法規限不同公司），過渡期內提領回銀行（免費），再存新帳戶；或下載獨立 iPASS App 續用（但功能限查餘額、轉帳）。
2、信用卡綁定：自動移轉，別慌！但若想加新卡，得在開通後手動。
3、LINE POINTS 點數：全不變，效期從最後用或得日起180天，查詢路徑：LINE App > 錢包 > LINE POINTS > 歷史。
4、交易紀錄：舊 iPASS 留在原資料庫，下載 App 看；新帳戶從頭記，不會混亂。
5、特殊情況：非本國人用居留證驗證；若 App 卡頓，聯絡客服或看官網公告。
轉型期若遇問題，LINE Pay 會推專屬客服熱線，預計12月內處理率達99%。
這次上線，不只解決合作終止的燃眉之急，更讓 LINE Pay 在電支藍海中加速前衝。面對街口 Pay 的社群優勢與 Pi 錢包的金融整合，LINE Pay 靠 LINE 生態（聊天+支付）的黏著度，預計2026年市佔穩穩破35%。對用戶，這是升級禮物，更安全的儲值、更快的轉帳，生活小確幸多一樁。
