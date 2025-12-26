全網笑爛！鉉辰8000萬耳環掉地 Felix台上崩潰大叫

記者林宜君／台北報導

韓團Stray Kids在年末大型舞台上演出時，意外上演一段「高價耳環驚魂記」，成員們台上台下的即時反應全被拍下。（圖／翻攝自X平台）

舞台火力全開也有失誤時刻。韓團Stray Kids在年末大型舞台上演出時，意外上演一段「高價耳環驚魂記」，成員們台上台下的即時反應全被拍下，反而成為活動最具討論度的名場面之一。《2025 SBS 歌謠大戰》於昨（25）日晚間順利落幕，當天舞台結束後，有粉絲發現成員鉉辰下台時不斷低頭張望，其他成員也跟著在舞台上四處查看。事後才知道，鉉辰配戴、由品牌贊助、價值約韓幣8000萬（約新台幣174萬元）的耳環，在激烈舞蹈中不慎掉落。

有粉絲發現成員鉉辰下台時不斷低頭張望，其他成員也跟著在舞台上四處查看。事後才知道，鉉辰配戴、由品牌贊助、價值約韓幣8000萬（約新台幣174萬元）的耳環，在激烈舞蹈中不慎掉落。（圖／翻攝自X平台）

關鍵時刻，Felix率先發現地上的耳環，立刻蹲下撿起，並激動大喊「8000萬！」，隨後直接抱住鉉辰慶祝，其他成員也立刻圍上前，反應誇張又真實，現場畫面全被粉絲鏡頭完整捕捉。影片在社群平台瘋傳後，讓不少網友笑翻，直呼「找回耳環比拿獎還開心」、「Felix 的表情太真實了」。也有粉絲指出，這類高價配件多為舞台造型贊助品，演出後通常需歸還，因此才讓成員們格外緊張，甚至有人笑稱 Felix 送給鉉辰一份「最實際的耶誕禮物」。

