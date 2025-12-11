全網羨慕…溫州老闆向員工「送房子」 附帶1個條件

近日，浙江溫州一公司向部分員工送房引發關注。該公司為浙江國盛汽車股份有限公司，主營汽車緊固件（fastener）產品，該公司發布了工作滿5年以上，即有機會獲贈住房的招聘信息，去年以來，該公司在房價較低時，在公司附近買了多套上百平方公尺的商品房，專用於獎勵員工。企業大手筆「送房子」，惹得全網羨慕，直問還缺人嗎？

每日經濟新聞報導，該公司總經理王加淵表示，目前已送出5套商品房，主要目的是在年底穩住公司中層幹部，激勵新入職的員工，「這幾天獲贈房子的員工都在忙著挑選裝修材料了」。

國盛汽車科技股份有限公司，位於溫州市龍灣區濱海六道附近，現有員工450餘人，去年總產值4.9億元。

王加淵表示，由於溫州的外來務工人員比較多，老闆希望獎勵技術管理人才，於是在朋友圈發了一條招聘信息，沒想到引起了廣泛關注。

「今年送出5套商品房，明年計畫送出8套，3年內總共（計畫）送出18套。」王加淵表示，公司送出的商品房均在溫州市龍灣區，公司附近5公里範圍內，房源面積在100～150平方米，「有一對夫妻員工已獲贈144平方米房源」。

具體贈送方式是，員工先簽約收房，公司出資進行裝修，等工作滿5年後即進行過戶手續，並向公司返還裝修費用。

其中一名獲贈房子的員工接受訪問時表示，自己在溫州打拚10多年，一直想有個家，「沒想到公司直接給我們實現了」。

對於這一福利措施，該公司董事長塗開存曾表示，趁著近年樓市相對低迷的契機，花費1000多萬人民幣「抄底」購入一批商品房，以激勵中層幹部，最終希望吸引上海、蘇州等地的高端人才來公司工作，落戶溫州。

144平方米房子在溫州值多少錢？據了解，上述公司附近的商品房小區紅星天鉑，一套121平方米簡裝房源售價110萬元，單價約9091元/平方米。此外，國盛汽車還有多個崗位在招，最高月薪2.5萬元。

廣州市房協專家委員會委員鄧浩志分析表示，企業將房產作為福利措施，並非首次，一般有兩類情況，一是直接獎勵房子產權，或者給購房補貼；二是獎勵房子的居住權，部分員工可優先租賃或者免費居住。

