全網集氣！高雄重症女童轉診台大 家長發文：感謝車友一路禮讓

重症女童昨晚插管、裝葉克膜，搭乘救護車從高雄轉院台大。示意圖，廖瑞祥攝



高雄一名女童因肺部嚴重感染，已插管並裝上葉克膜，昨晚自義大醫院經國道1號轉診台大，家長在社群平台求助，希望駕駛們避開救護路線，讓孩子順利轉院。女童今天（11/6）凌晨順利抵達，家屬發文感謝車友們一路禮讓，每一份善意、每一句祝福都讓他們感受到力量。

一名家長昨在Threads發文，女童因肺部嚴重感染，將從高雄義大轉院台大，過程需要全程插管並裝葉克膜，請經過國道1號的朋友，遇到救護車務必禮讓、避免突然切換車道；立委柯志恩接獲消息，也在留言區表示已聯繫警方與相關單位，若有需要將提供進一步協助，希望孩子儘速就醫。

不過，根據《自由時報》報導，國道警方指出，因醫院未開立「緊急需求」證明，無法依規定特派警車協助開道，小朋友家屬也了解體恤。

貼文曝光後，吸引許多暖心網友回應，「我下班都會從新竹北上，看到你這篇，我決定今晚不走國道了。祝福孩子平安順利」、「希望孩子平安、轉危為安」、「祝一切順利、早日康復」、「祝福小朋友，平安渡過難關」。

家長今天凌晨再度發文表示，女童已經在凌晨0時45分抵達台大兒童醫院，由衷感謝義大醫療團隊與台大醫療團隊的全力照護，也特別感謝救護車司機一路專業、安全地護送。

家長提到，感謝各大貨車、聯結車社群的車友們一路禮讓、立委柯志恩的協助，以及所有為妹妹加油、祈福、在這段時間陪他們一起守望的朋友們。

家長指出，現在最重要的是專心治療、一步一步穩定往前，每一份善意、每一句祝福都讓他們感受到力量，若這段時間造成任何不便，也敬請見諒，由衷感謝大家的體諒與幫忙。

家長在社群平台發文感謝車友們一路相讓，讓女童順利轉診台大醫院。翻攝Threads

