全網驚呆！丫頭曬王鶴棣靠頭合照喊「棣棣超棒的」 網狂讚夢幻聯動

記者陳宣如／綜合報導

中國男星王鶴棣17日在澳門舉辦個人演唱會「D.Party」，吸引多位圈內人士到場支持，演出結束後一張驚喜合照讓整場活動在網路上再度延燒。台灣女星丫頭（詹子晴）特地飛往澳門觀賞王鶴棣的演出，並於昨晚（19日）在社群平台分享兩人的合影，寫下「棣棣超棒的」。同框畫面曝光後迅速引發討論，網友紛紛驚呼「根本夢幻聯動！」

台灣女星ㄚ頭飛往澳門觀看王鶴隸演唱會。（圖／翻攝自微博、臉書）

合照中，王鶴棣以金髮造型亮相，臉上貼有亮鑽點綴，身上則穿著深藍色愛迪達（adidas）運動外套，面對鏡頭比出「YA」手勢，神情自然帥氣。丫頭則戴著深色帽款，穿著牛仔拼接羊羔絨外套，右手握玻璃杯、左手準備自拍，兩人靠近頭合照並露出笑容，氛圍輕鬆。

丫頭（右）在社群平台曬出與王鶴棣（左）的驚喜合照，網友紛紛直呼「夢幻聯動」。（圖／翻攝自Threads）

丫頭在貼文中以「王鶴棣演唱會好看，棣棣真的是很認真的藝人」作為標題，並寫下：「有些演唱會，不是因為你認識這個人，而是你走進現場後，自然就懂了。會明白為什麼這個舞台，坐滿了人。在舞台上全力以赴的人，現場真的感受得到。」她也提及舞台設計、燈光與音樂的整體呈現使演唱會變得完整，並稱讚「棣棣超棒的」。

丫頭發文大讚王鶴隸。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出，留言區立刻湧入大量回應，部分網友留言「天啊這是什麼夢幻連動」、「哇！我的次元壁破了」，並形容此次同框相當神奇。也有人對兩人相識方式感到好奇，留言詢問「你倆怎麼認識的？」。另外留言區也出現不少懷舊風的回應，有粉絲提到丫頭曾是「黑澀會美眉」成員之一，並表示這次合照勾起他們的青春記憶，留言寫下「丫頭你是我的青春啊、棣棣是現在喜歡」、「勾起我的回憶殺了」，也有人稱讚她美貌依舊，留言寫道「還是這麼漂亮」。

