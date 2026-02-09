全縣唯一 雲林斗南鎮長選舉 2議員參戰

雲林縣議員簡慈坊。（周麗蘭攝）

雲林縣議員顏忠義。（周麗蘭攝）

無黨籍雲林縣斗南鎮長沈暉勛2屆將任滿，無黨籍縣議員簡慈坊、國民黨縣議員顏忠義均表態角逐下屆鎮長，是全縣20個鄉鎮市中，唯一有2席現任議員競爭鄉鎮市長的激戰區。另傳沈暉勛之妻歐月香也有意以無黨籍參選接棒；民進黨目前無人請纓，但打算徵召人選參戰。

46歲縣議員簡慈坊歷任第17、18、20屆縣議員，父親簡錦全曾任2屆斗南鎮長。簡慈坊107年首度轉換跑道參選斗南鎮長，但敗給沈暉勛，111年再當選縣議員至今。

簡慈坊是台大哲學系畢業，原本個性羞澀，婚後育有1女，選民服務親民隨和。她表示，上次參選鎮長，很遺憾沒有機會為鎮民服務，但她未放棄，重新擔任縣議員4年來，看到及學到很多不同面向，希望今年底有機會回饋斗南，並為地方帶來新氣象，打造更安全、更活潑、也更具特色的共融生活空間。

顏忠義曾任1屆斗南鎮民代表、2屆縣議員，目前也是恩主公慈善會理事長，長期投入急難救助，問政風格平穩，頗受地方好評，最近加入國民黨爭取提名參選鎮長，代表藍營出戰的機率很高。他去年11月在斗南交流道旁豎立「服務斗南，義不容辭」看板時，引起地方關注是否將選鎮長，如今答案揭曉。

顏忠義說，參選斗南鎮長是人生規畫，去年支持者就不斷鼓勵他投入選戰，他評估現任鎮長即將卸任，自身服務歷練亦成熟，時機很適合，自己有建設斗南的理想與毅力，自信能讓鎮民生活更加幸福而決定參選。

歐月香近來勤跑基層，也被視為可能參選的訊息，但她尚未公開表態。民進黨日前完成鄉鎮市長選舉黨內登記，斗南鎮無人請纓，縣黨部透露可能徵召人選，不會缺席鎮長選戰。