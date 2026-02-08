全縣學習能量大匯展！宜縣府辦社教成果展 展現樂齡終身學習力

宜蘭縣政府於宜蘭運動公園體育館隆重舉辦一一五年度「蘭陽樂學．宜展風采」社會教育成果展。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府八日於宜蘭運動公園體育館隆重舉辦一一五年度「蘭陽樂學．宜展風采」社會教育成果展。此次活動齊聚縣內十二鄉鎮市樂齡學習中心、三個多元學習功能中心，以及宜蘭與羅東兩所社區大學，全面展示宜蘭縣在推動終身學習、高齡健康與社會參與的豐碩成果。

成果展由代理縣長林茂盛主持開幕儀式，並頒獎表揚執行樂齡工作表現績優的單位。林茂盛表示，活到老、學到老不僅是一句口號，更是宜蘭長輩們的生活態度。要以不怕學太慢，只怕不開始。來共同勉勵。

廣告 廣告

活動中也表揚各鄉鎮市的樂齡推動績優單位，樹立樂齡學習新典範。去年度經評選，表現最為優異者獲頒「特優」殊榮，分別為冬山鄉、五結鄉、宜蘭市、三星鄉、壯圍鄉及大同鄉；「優等」單位則包括羅東鎮、蘇澳鎮、南澳鄉、礁溪鄉、頭城鎮及員山鄉。縣府進行綜合評選，遴選出表現卓越的單位，以肯定基層教育工作者的辛勞。在靜態展示區的部分，展出各鄉鎮市特色內容，著實令人驚艷。

另外，為了讓民眾親身體驗學習樂趣，現場也設置了多組的「互動DIY體驗區」，包含木工手作、春聯拓印、吉祥結以及貓頭鷹鑰匙圈，吸引許多家長帶著孩子一同參與，落實代間學習的理念，整個活動規劃也展現出動靜皆宜，樂齡不老化的精神。