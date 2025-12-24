全縣最高！阿里山鄉宣布普發 6000 最快農曆年後發放（示意圖:shutterstock/達志）

嘉義縣阿里山鄉民代表會今(24日)開臨時會，會中提案通過普發6000元議案，依阿里山人口不到5200人計算，公庫約支出3100餘萬元，目前公所已加速研擬普發相關辦法及條件，將提墊付案到代表會，阿里山鄉長高瑞芳預估，鄉民要領到6000元，至少要等到農曆年後。

高瑞芳說，阿里山除遭受0728豪雨重創，這幾年地方特產轎篙筍嚴重枯死，很多地區的竹子、筍子死光光，已對鄉民經濟造成嚴重影響，鑑於近年公所公共造產「阿里山閣大飯店」為公庫挹注4、5000萬元，經評估財政狀況，與代表會事先溝通，最後雙方達成共識，並由代表會提案。

嘉義縣阿里山鄉民代表會今(24日)開臨時會，會中提案通過普發6000元議案。(取自汪之龍臉書／呂妍庭嘉義傳真)

高瑞芳表示，目前正在擬相關普發辦法，待辦法出爐，再一併送墊付案到代表會，屆時代表會會開臨時會討論，從時間點預估，起碼要等到農曆年後才能發放。

代表會副主席汪之龍指出，已請公所盡快擬定施行辦法，代表會配合開臨時會，希望能多少補助鄉親，多少彌補風災和轎篙筍減產的損失。

嘉義縣日前已普發、將普發鄉鎮市有7個，阿里山將是第8個鄉鎮，其中義竹鄉普發5000元、梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元、新港鄉3000元、朴子市2000元，阿里山鄉規畫發6000元，金額目前是嘉義縣最高。

