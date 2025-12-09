「全縣站路口大拜票」懇託上班族支持 黃秀芳：要衝電話民調第一 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／彰化報導

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今（9）日語競選團隊持續「全縣站路口大拜票」，黃更是繼昨日在彰濱工業區站路口，今日轉往員林市省道台一線的五叉路口，團隊近50人大喊「縣長電話民調，拜託唯一支持黃秀芳」，向上班族進行最後衝刺懇託。黃秀芳表示，她有信心為基層打拼，用第7都的規格，打造彰化的新風貌。

黃秀芳持續「全縣站路口大拜票」活動，布局台一線南北端。北端由縣議員莊陞漢、黃柏瑜領軍在彰化市省道台一線中山路；南端由黃秀芳自己領軍，在省道台一線中山路與員林大道四段、五段及莒光路的五叉路口，同步向全縣民眾拜票。

黃秀芳說，彰化傳統上有南彰、北彰的區分，但就天然環境上，也有海線、山線的分別，26鄉鎮本來就各有特色，串聯各鄉鎮最佳的樣貌，才能成就更亮眼的彰化。她有信心為基層打拼，用第7都的規格，打造彰化的新風貌。

黃秀芳也提到，在各地掃街拜票，都遇到很多鄉親主動打招呼並反映問題，例如令人深惡痛絕的詐騙集團，不僅害人家破人亡，也已經影響國安、動搖國本，是鄉親最厭惡的對象。她認為「反詐永遠不嫌多」，若有機會就任彰化縣長，一定會積極主動強化反詐騙。

黃秀芳補充，上午也前往員林市第一市場拜票，攤商與鄉親的熱情，讓她很感動。由於民進黨內類初選電話民調將在15日開始，她也呼籲支持把熱情轉化為行動，15日至18日晚上要幫忙在家顧電話，「接到電話民調電話，要唯一支持黃秀芳」。

