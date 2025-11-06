全縣運動會點燃聖火11月8日縣立體育場揭幕

全縣運動會在副縣長王瑞德點燃聖火後遞給縣府教育處長王淑玲，傳遞十三鄉鎮市。(記者蔡榮宗攝)

南投縣第七十三屆全縣運動會(六)日在南投市藍田書院點燃聖火，象徵體育傳承。即日起聖火傳遞至全縣十三鄉鎮市，各鄉鎮市長、國中小校長及鄉鎮市體育會接力，預計十一月八日全縣會將正式開幕。

藍田書院是南投縣重要古蹟，點燃聖火，由南投縣副縣長王瑞德主持，燃火前禮敬、上香、莊重肅穆。立委麥玉珍、南投市長張嘉哲、縣議員張秀枝、簡千翔等人到場參加。

在書院主委張振昌引導下，王副縣長點燃聖火，再將聖火遞給縣府教育處長王淑玲，最後由五育中學聖火隊傳遞出去；聖火起跑，南投國小師生站在道路兩旁歡迎，學生歡呼，拍手叫好，場面熱絡。

王副縣長表示，為期四天的全縣運動會，將於縣立體育場及各競賽場地熱烈登場，開幕典禮將於十一月八日上午九時舉行，並將表揚一一四年全國運動會南投優秀選手與教練，南投代表隊在本屆全運會勇奪十二金、七銀、十二銅，非六都縣市名列第三，南投體育的實力堅強。

縣府教育處表示，為了讓鄉親及選手感受南投風情與人文魅力，開幕當天上午十點三十分於縣立體育場舉辦「南投縣良質米食暨農特產饗宴」，邀請大家品嚐在地特色美食。

本屆縣運會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，並規劃三十六項競賽項目，包含一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽與適性體育競賽，賽事遍布全縣二十八處場地。活動動員超過一千六百位裁判、工作人員與志工，總參與人次突破一萬三千五百五十七人次，展現南投縣推動全民運動的成果與熱情。

南投縣推展全民運動，除了提高體育獎助學金，也規劃興建南投市、草屯鎮、埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，積極培育體育人才，期望更多南投選手能在全國乃至國際賽場上發光發熱，為南投爭取更多榮耀。