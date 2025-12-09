全美世界攜手弘道 陪伴百位獨老歲末圍爐

跨年與春節將至，是家家團聚的時刻，卻也是獨居弱勢長輩最容易感到孤單的季節；弘道老人福利基金會高雄服務處近日在新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司的支持下舉辦寒冬助老圍爐餐會，邀請一百位弱勢獨居長輩走出家門，感受年節的熱鬧氛圍，並在志工一對一的陪伴下享用豐盛年菜，提前迎接溫暖的新春。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，寒冬助老圍爐活動以「世代交流」為主題，開席前長輩與全美志工運用手機進行趣味闖關，雙方合力掃描Qrcode進入問答挑戰，其中最受矚目的「台語對對碰」更成全場焦點，全美志工用台語唸題給長輩聽，有些「不輪轉」的台語讓過程中笑聲連連！

進入活動後半段，在舞台歌聲陪伴下，志工與長輩共同書寫感恩小卡，將整日互動化成手寫溫度；有長輩寫下祝福與感謝，也有長輩寫下叮嚀。讓「一日孫子」全美志工感動的說，就像有個長輩也在遠方關心自己！直呼回家後要把小卡貼在行事曆上。從手機互動、趣味闖關到心意傳遞，跨世代的理解與陪伴，讓豐富的寒冬助老圍爐餐更加暖呼呼。

新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司葉國淡總經理表示，臺灣高齡人口持續攀升，全美世界長年關注弱勢長輩的社會議題，希望透過圍爐送暖的活動，讓長輩在年節前能感受到被陪伴的溫暖與過節的喜悅，也期盼藉由企業的力量，讓更多人關注高齡議題，共同為社會帶來更多正向影響。

弘道基金會高雄服務處陳雅芬處長指出，獨居弱勢長者們就像隱藏在社會角落的孤老人，你我習以為常的溫飽與年節溫暖，對他們卻是難以企及，每到歲末都會發起寒冬助老服務，助老渡寒冬、暖過年；非常感謝全美世界臺灣分公司連續四年全力支持，更是出動一百位志工一對一陪伴，讓長輩有機會走出家門，享用豐盛的圍爐餐，並感受到社會的關懷。

弘道在高雄關懷服務一千二百位長輩，寒冬助老服務經費仍有一百萬資金缺口，急需社會大眾捐款支持，邀您一起挹注溫暖，讓獨居弱勢長輩感受年節的溫暖！愛心電話○七-五五六三二二五。