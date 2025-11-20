全美去年逾半房子貶值 賣家不願意砍價太多 買家更猶豫不決

近日，一項由房地產平台Zillow進行的全美房地產報告顯示，過去一年，全美超過一半房子出現貶值，這是自2012年以來最高比例。2012年是美國經濟、房市泡沫破裂後的尾聲。

根據這項報告，截至今年10月，美國過去一年的房子有53%都出現貶值。其中，美國南部和西部的出現貶值的房子最多。因為這些地區上市房源增多，買家更猶豫不決。許多買家因害怕出現大蕭條以及6%以上的高利率而觀望，賣家則不願意砍價太多。

報告指出，房屋貶值占比最大的都市包括丹佛（Denver），有91%的房屋價格下跌；奧斯汀（Austin）為89%；加州沙加緬度（Sacramento）則是88%。此報告與S&P Global近日推出的一項報告相符，該報告列舉美國20大都會城市中，有九個城市的房價有所下降。

在加州，房子貶值占比加大的城市包括Redding（85.1%），Red Bluff（77.6%），Napa（84.7%），Yuba City（83.9%），Modesto（84.4%），San Jose（78%），Merced（82.6%）等。

報告指出，2022年7月以來，大多數房子開始從高價值跌落，平均跌幅為9.1%。在過去三年，該數值無明顯變化。2022春季，該數字為3.5%。雖然跌幅較大，但仍比前疫情時的跌幅小，更遠小於2012年初（金融危機末尾）時的27%。

雖然如今房子貶值比例較大，跌幅也不小，但也要看房子在真實交易中的價值增損，也就是房主是否虧本出售房子。報告指出，9月份，5.9%的房子售價低於上次成交價。該比例相比去年同期2.8%明顯增加，但仍小於前疫情時期的7.9%。

儘管以上數字不容樂觀，但有的屋主並不受影響。全國而言，房屋距上次交易價值增值比例的中位數為67%。某些城市增值更多包括水牛城，聖荷西以及Providence，Columbia以及聖地牙哥。這些城市房子價值成倍增長。

Zillow高級經濟研究員Treh Manhertz說，「屋主看到他們的房屋在Zestimate上的價值下降會恐慌。但是相對很少的房屋虧本出售。房子在過去六年大幅增長，大多數屋主仍有很多的資產淨值（equity）。我們現在看到的是房市趨於正常，而非崩盤。」

