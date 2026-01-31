全美反ICE示威升溫！各地串聯罷工罷課

▲美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）市近期連續發生移民及海關執法局（ICE）人員開槍打死民眾事件，引爆全美民眾怒火，各地發起反ICE示威遊行，更串聯罷工罷課。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）市近期連續發生移民及海關執法局（ICE）人員開槍打死民眾事件，引爆全美民眾怒火，各地發起反ICE示威遊行，更串聯罷工罷課。示威活動也衍生許多衝突，內布拉斯加州就有一位參與活動的學生被汽車撞倒，且肇事車輛還掛有支持川普的旗幟，撞到人後直接逃逸離去，顯示美國政治暴力越演越烈。

根據《美聯社》報導，全美週五發起反ICE罷工罷課示威，明尼阿波利斯市成為各地抗議民眾聲援的對象，「要阻止美國移民與海關執法局的恐怖統治，我們需要把它徹底關閉」，許多抗議組織在宣傳行動時如此說明。

包括紐約、洛杉磯、舊金山、芝加哥和華盛頓特區等地，全美有46個州發起超過250場罷工罷課行動。在洛杉磯，群情激動的抗議民眾朝身穿防暴裝備的警察投擲垃圾和瓶罐等雜物，示威一直持續到傍晚，最終聯邦幹員動用化學噴霧驅散人群。

在內布拉斯加州，在學生組織發起的抗議活動現場，一輛SUV不知何故衝向人群，撞倒一位抗議學生後，肇事司機沒有下車查看就直接開車離去，且車上還掛有2024年美國大選時的川普陣營旗幟，疑似是川普支持者，讓現場民眾譁然。該位被撞學生隨後送往醫院治療，目前校方與醫院都未透露傷勢細節。

