全美台灣人權協會年會 頒發鄭南榕紀念獎與王康陸人權獎

全美台灣人權協會於年會中，頒贈「鄭南榕紀念獎」及「王康陸人權獎」，表揚長期投入人權工作的個人，並回顧台灣人權運動的歷程與當前挑戰。

全美台灣人權協會副會長陳桂鈴致詞時表示，協會成立至今已走過49年，當年因台灣遭受威權體制下的不公不義迫害而成立，希望透過美國人權團體的力量，協助人權受害者。她指出，面對當代人權議題，包括轉型正義的推動，仍需持續努力，這也是全美台灣人權協會目前最重要的工作方向。

本屆鄭南榕紀念獎由辜寬敏基金會董事長辜王美琇獲得。她在得獎感言中表示，獲獎感到榮幸，感謝全美台灣人權協會的肯定。

王美琇董事長。圖：記者自攝

她回顧到，在2008年本土政營在總統大選失利後，曾與辜寬敏先生共同組成工作團隊，展開為期兩年的「全台319鄉鎮宣講」，鼓舞台灣社會重新站起來。她也提到，自己在兩年前與多位人權工作者針對白色恐怖議題，共同推動「519白色恐怖記憶日」，並獲得時任總統蔡英文及監察院長陳菊的支持，相關工作未來仍將持續。

辜王美琇指出，目前威權復辟的力量仍盤踞在國會，顯示轉型正義尚未完成，才讓相關作亂者更加膽大妄為。她強調，人權與轉型正義的工作仍需持續推動。她也轉述辜寬敏生前所說「去做不一定成功，但不做一定不會成」。

王康陸人權獎則由屏東基督教醫院榮譽院長陳永興獲得。陳永興致詞時表示，期望獲得人權獎，可以鼓勵更多後輩。也認為人權獎項，可頒給如李明哲或黎智英等，真正因人權議題而遭中國政府迫害的人士。

他指出，所有政府都有可能成為迫害人權的主體，因此人權工作者必須站在在野的位置，人權工作更是一輩子的志業。過去人權運動著重於爭取參政權，現今則延伸至婦女權益、環境權等多元面向。

陳永興也呼籲，未來應聲援更多遭受人權迫害的人士，並指出台灣在國際社會中為人權發聲仍嫌不足，並期望藉由提攜後進，持續促進人權工作。