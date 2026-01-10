全美各地集會 抗議ICE探員當街槍殺女子

法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)政府在鎮壓移民行動中使用武力已引發廣泛憤怒，數以千計的示威民眾10日走上街頭，高喊著在明尼阿波利斯(Minneapolis)遭到聯邦探員射殺的女子姓名。

主辦單位表示，他們計劃以「ICE，永遠滾出去」(ICE, Out for Good)的口號，在全美各地舉辦超過1千場活動。這個口號指的是移民暨海關執法局(ICE)在執行川普的大規模驅逐政策時引發的與日俱增反彈。

廣告 廣告

此外，這個口號也是指這位受害者古德(Renee Good)，這位37歲的母親7日在明尼阿波利斯，遭到一名ICE探員射殺在車內。

數以千計的人們在嚴寒的氣候中湧向命案現場附近一座覆蓋著白雪的公園。他們手舉標語，要求把ICE趕出明尼蘇達州。

古德之死在這個民主黨據點、甚至更遠的地方引發強烈情緒。在費城，抗議人士在雨中從市政廳遊行到ICE辦事處。而在紐約、華盛頓和波士頓等地也有類似的抗議活動。還有更多示威活動計劃在11日登場。

「無王」(No Kings)運動則擴大了對抗議行動的號召，這個左派的組織網絡去年曾在全美發起反川普示威。

川普政府已試圖將古德描繪成「國內恐怖分子」，堅稱開槍射殺她的探員是出於自衛。

地方官員則強烈駁斥這項說法，表示畫面顯示古德的車子當時正駛離這名探員，並未構成威脅。