全美名校連環槍擊？MIT教授自宅遭殺 川普親信：針對猶太人「獵殺」？

美國東岸頂尖學府驚傳連環槍擊陰影。就在布朗大學（Brown University）發生校園槍擊案導致 2 死 9 傷的兩天後，麻省理工學院（MIT）的一名知名物理學教授努諾盧雷羅（Nuno Loureiro），美東時間週一（15日）晚間驚傳在家中遭槍殺身亡。由於兩起案件皆涉及頂尖大學教授，且正值猶太教光明節（Hanukkah）期間，川普親信、也是美國保守派媒體人勞拉盧默（Laura Loomer）發文指稱，這可能是一場針對「親以色列猶太裔教授」的連環謀殺行動。

MIT驚傳親以色列猶太裔教授在自家遭到到槍殺（圖／翻攝自MIT官網）

MIT 核科權威自宅遇害 槍手仍在逃

47 歲的努諾·盧雷羅是 MIT 核子科學與物理學教授，同時擔任該校電漿科學與核融合中心（PSFC）主任。他在週一晚間於自家寓所遭槍擊，雖緊急送往醫院搶救，仍宣告不治。當地警方目前正在調查，但尚未逮捕任何嫌疑人。

川普親信質疑：兩起槍擊案是否有關聯？

這起命案發生的時間點極為敏感。僅在兩天前的週六（13日），常春藤名校布朗大學才發生駭人聽聞的教室槍擊案。當時一名槍手闖入該校經濟學系教室開槍，造成學生傷亡。

，指出遇害的 MIT 教授盧雷羅據傳是「猶太裔且立場親以色列」。她更進一步連結指出，布朗大學槍擊案發生時，該教室原本的使用者是經濟學教授瑞秋·弗里德伯格（Rachel Friedberg），而弗里德伯格同樣具有猶太裔背景且被視為親以色列。

盧默在貼文中質疑：「是否有人正趁著光明節期間，在東岸針對精英大學的親以色列猶太教授進行伏擊謀殺？」

警方與 FBI 介入調查

目前兩起案件的槍手皆在逃，警方尚未公開確認兩起案件是否為同一人所為，或是否存在連動關係。然而，接連兩間頂尖大學捲入槍擊風暴，已讓美國學術圈與猶太社群陷入高度恐慌。截至目前，警方尚未證實盧雷羅教授的宗教背景或遇害動機是否涉及仇恨犯罪，但社群媒體上的猜測已甚囂塵上。

