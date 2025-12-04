全美州議會聯合會訪台 外交部力促實質合作

美國「全美州議會聯合會」(NCSL)訪問團於12月1日至6日來台訪問。外交部今天(4日)表示，外交部次長陳明祺3日設宴款待，並在致詞時肯定美國近期將有25州及關島在台設有辦事處，同時鼓勵更多州長率領經貿團訪台，也期盼各州政府以多元方式深化與台灣的關係，共同促進雙邊實質合作。

「全美州議會聯合會」會長、伊利諾州眾議員Marcus Evans指出，聯合會成員包括全美50州，可做為台灣與美國各州之間重要橋梁，期待未來能進一步建立雙方更緊密的連結。

外交部表示，會在總合外交下持續強化與美國各州夥伴關係，並深化台美經貿、科技、能源及教育等領域的交流合作。