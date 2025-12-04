全美州議會聯合會訪台 陳明祺盼深化雙邊關係

（中央社記者吳書緯台北4日電）外交部今天指出，美國「全美州議會聯合會」訪問團1日至6日訪台。外交部政務次長陳明祺昨天款宴訪團時指出，期盼各州政府以多元方式深化與台灣關係，共同促進雙邊實質合作。

外交部今天發布新聞稿表示，陳明祺昨天款宴「全美州議會聯合會」（NCSL）訪問團，雙方就台美及兩岸關係、經貿能源、高科技產業合作、人才培育、醫療保健制度與地方層級交流等議題交換意見。

陳明祺致詞表示，近年台美關係屢創新高，深化在貿易、投資、教育及科技等領域夥伴關係，尤其台灣作為全球高科技產業供應鏈的關鍵樞紐，正積極加強與美國半導體及先進製造領域產業的合作，他肯定美國近期將有25州及關島在台設有辦事處，並鼓勵更多州長率經貿團訪台，也期盼各州政府以多元方式深化與台灣關係，共同促進雙邊實質合作。

NCSL會長暨伊利諾州眾議員伊凡斯（Marcus Evans）表示，訪團此次訪台，對台灣熱情好客的民風留下深刻印象，並強調NCSL成員包括全美50州，可作為台灣與美國各州之間重要橋梁，期盼未來能進一步建立台美更緊密的連結。

外交部指出，外交部在「總合外交」下將持續強化與美國各州的夥伴關係，並深化台美經貿、科技、能源及教育等領域的交流合作。（編輯：翟思嘉）1141204