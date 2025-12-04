全美幼兒園教中文和台語「害孩子輸在起跑點」家長怒告求償166萬

記者李育道／台北報導

台北一名家長控訴，孩子就讀某私立幼兒園期間，園方主打「全美課程」實際卻安排台灣老師教授中文與台語，認為孩子因此「輸在起跑點」，向園方及負責人求償166萬餘元。（圖／翻攝自pixabay）

台北一名家長控訴，孩子就讀某私立幼兒園期間，園方主打「全美課程」，聲稱由外師授課，實際卻安排台灣老師教授中文與台語，並被稽查出聘用未具教保資格之外國人。家長認為孩子因此「輸在起跑點」，向園方及負責人求償166萬餘元。但法院認為雙方契約並無「全程美語教學」的約定，家長舉證不足，最終判決敗訴，可上訴。

家長指出，她期望孩子在語言關鍵期接受全美語教育，2023年初繳交7萬多元註冊費後將女兒送入就讀，原以為會由外師全程授課。然而入園後卻發現課程內容包含中文與台語，由台師授課，與原先理解不符；教育局稽查時也指出園方廣告恐涉違規，甚至出現不具教保資格之外籍人士參與教學。

家長主張，孩子自2023年2月至2024年7月底共就讀一年半，期間支出學費53萬多元，卻未得到承諾的全美語環境，為彌補語言進度，她還必須另聘外籍家教。她說，當初期待孩子能在語言黃金期「贏在起跑點」，不必像自己因家庭環境而錯失學習英文機會，如今才驚覺園方未提供所宣稱的課程，讓她精神受創，因而加計精神慰撫金與懲罰性賠償，共求償166萬8千多元。

園方則反駁，孩子就讀期間，家長每天都能看到作息表、課程照片與教學影片，清楚知悉課程由台師與外師共同授課，語言包括中文、台語及多國語言，從未在家長座談會或課程期間提出任何異議。園方強調，雙方契約並未載明「全程外師授課」的義務；而看板上僅有「全美」二字，並非具體說明，不足以視為雙方契約內容。

法院審理後認為，家長未能提出證據證明雙方曾約定「全程外師美語教學」，僅憑廣告「全美」字樣無法推論為全英語授課，契約內容也無相關要求，難以認定園方有詐欺、侵權或廣告不實。至於聘用外國人是否違法，屬主管機關行政管制範疇，與本件契約爭議無直接關聯，因此判家長敗訴，求償166萬餘元全數遭駁回，並駁回其假執行聲請，全案可上訴。

