全美房市轉買方市場 紐約長島卻長期供不應求
在全美多數地區房市逐漸轉為買方市場之際，長島卻呈現截然不同的走勢。房地產經紀平台Redfin最新數據顯示，長島目前是全美賣方市場最為明顯的地區，房屋供給長期不足，買家數量大幅超過賣家，形成明顯的供需失衡。
根據Redfin於2025年11月公布的統計，長島潛在買家人數比賣家多出約39.1%，為全美差距最大的地區。依其定義，納蘇郡都會區(Nassau County Metro Area)涵蓋納蘇與蘇福克兩郡，目前約有1萬2000名買家正在市場中尋找房屋，但實際掛牌出售的住宅僅約7400戶。
Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)指出，賣方市場通常會推動房價上揚，但對屋主而言未必全然是利多。「如果你是屋主，或許會樂見房價上升，但同時也可能擔心地稅隨之增加。」她表示，對賣家而言，市場條件確實有利，「除非你賣掉房子後，還打算在長島再買一套。」她也補充，不少賣家本身同時是潛在買家，一旦重新進入市場，仍需面對與其他買家相同的競爭壓力。
相較之下，全美整體房市走勢則明顯轉向買方市場。Redfin於12月發布的報告指出，全國賣家人數比買家多出約37.2%。Redfin 將「賣家人數比買家多出超過一成」界定為買方市場，反之則為賣方市場。
在長島房源持續緊張的情況下，華人購屋族群的落腳地點也出現變化。過去不少家庭偏好居住於大頸(Great Neck)、傑瑞柯(Jericho)等傳統學區，如今，則有愈來愈多華人買家轉向長島中部地區尋找合適房源。
長期居住在希克斯維爾(Hicksville)的華人居民張先生表示，當地近幾年變化明顯，火車站周邊正推動多項再開發計畫，包括新的車站出入口、公共廣場，以及結合住宅與商業的混合型公寓項目，整體朝向以公共交通為核心的「車站生活圈」發展。
他指出，當地生活機能日益完善，除IKEA進駐外，周邊亦聚集多家華人與主流超市，日常採買相當便利。在通勤條件方面，從希克斯維爾搭乘長島鐵路前往曼哈頓中城約需45分鐘，班次穩定，對需往返市區上班的通勤族群具吸引力。
房價方面，希克斯維爾一帶目前房價多落在70萬至100萬元之間，相較大頸、傑瑞柯等傳統熱門學區，仍具一定「可入手性」。隨著車站建設與周邊配套逐步到位，部分買家也看好該區未來的增值潛力。
費爾韋瑟先前亦指出，長島購屋需求長期高於新屋建設量，加上就業市場相對穩定、鄰近紐約市，使當地房市走勢與全美多數地區出現分歧。「全國許多市場已轉為買方市場，但東北與中西部在疫情期間新建案較少，因此仍維持高度需求。」
