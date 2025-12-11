全美最缺製程工程師的地方是「這裡」！專家看好新矽谷誕生：一家台積電，雞犬升天

「護國神山」台積電正於美國亞利桑那州鳳凰城沙漠打造佔地1149英畝的半導體重鎮，投資規模高達1650億美元，堪稱全球造價最高的科技工程之一。對此，財經作家游庭皓指出，一家台積，雞犬升天，疫情後鳳凰城從沙漠城市，變成矽谷級的半導體重鎮，也讓當地成為全美最缺製程工程師的地區。

游庭皓在臉書發文指出，亞利桑那州立大學在近期打造全美最大的工程學院，工程學生超過3.27萬人，單一年畢業工程生超過7400人，直接為當地晶片與高科技產業輸血。

游庭皓提到，不過市場的需求，遠遠大於勞動供給，亞利桑那已吸引超過2千億美元與半導體相關投資，像英特爾、台積電、NXP、Microchip、Amkor、Raytheon等重量級廠商，都在當地搶人，從博士生搶到大一生。

游庭皓說，根據推算，每一個半導體工作，會帶動其他產業5倍就業，讓整個鳳凰城都會區從製造、研發、物流到服務業，同步被推上成長軌道，新矽谷正在誕生。

根據《中央社》報導，鳳凰城擁有廣闊的土地和少見自然災害的氣候，但最大的挑戰是水資源短缺，台積電為此承諾建造廢水處理廠，目標是回收幾乎所有用水。

