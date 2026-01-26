全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿
中餐是美國廣納百川、眾多歷史悠久的異國料理之一，其淵源可追溯至19世紀中期逾150年前。最早由廣東移民所創立的中餐館，遍布舊金山灣區；數十年後，中餐在紐約市亦嶄露頭角，在20世紀初數十年間湧現數百家餐館。美食網站Food Republic報導，在這段發展史中，現存最古老的中餐廳並非位於沿海各州，而是坐落於蒙大拿州的比尤特（Butte）。
或許讓人有些意外，這間1911年開業的「北京樓」（Pekin Noodle Parlor）並非隨機出現的某一家中餐館，而是早年繁榮時期的歷史遺跡。如同舊金山地區，這座山城自1860年代曾因淘金熱潮湧入數千名華人移民。「北京樓」創辦人譚廣義（Tam Kwong Yee） ，即現任店主譚錦年（Tam Gin Nein）的高曾祖父，他從廣州輾轉來到舊金山後，最後定居於此。
至1910年代，此地已形成繁華的唐人街，北京樓所在建築亦在其中，最初是賭場，後轉為藥房，二樓則擴建為餐廳。開業之初，北京樓便供應如今已成經典的雜碎、炒麵等麵食，並為辛勤工作的礦工提供酒水；作為現存最古老的美國中餐館，北京樓始終是這道美味料理的奠基者。
北京樓持續為當地經濟注入活力
北京樓歷經逾百年滄桑，挺過當地不時動盪的經濟，至今屹立不搖，店內仍保留著吃角子老虎機、禁酒令時期糖果，甚至一台可正常運作的1914年冰箱等歷史遺物，見證了餐廳內層層交織的歷史。然而這間餐館非僅是博物館，而是比尤特社區珍視的一份子，許多當地居民以各種形式在此工作。當八〇、九〇年代經濟低迷時，店主從不報警處理拒付餐費的顧客，反而給予他們清償債務或以洗碗償還的機會。
逾百年間，菜單雖經微調，但核心菜色始終如一。這家老字號至今仍是品嚐美式中餐經典的絕佳去處，諸如蛋炒飯、糖醋排骨、雞肉雜碎等懷舊菜色，如今已較少在其他餐廳見到。其傳承數代的烹飪技法與食材，仍如百年前般堅持從零開始製作。
這份對美式中餐的執著，讓該餐廳於2023年榮獲詹姆斯·比爾德基金會頒發的「美國經典獎」。儘管比尤特的唐人街如今幾近消失，周邊多數商家已歇業，北京樓仍堅守在1909年落成的原址。這家堪稱蒙大拿州最棒的隱藏版中餐館，持續為食客提供穿越時光的美味饗宴。
