全美極凍「0度線壓境」釀51死 北極冷空氣狂外流！

24日學校開始放寒假，不少家長安排旅遊計畫，趁著冬季結束前出國追雪。近日一場強烈冬季風暴侵襲美國，橫掃各州，多地下大雪、結冰積雪，不僅天氣狀況惡劣，還導致大規模停電、交通受阻、航班取消延誤、機場一度關閉，甚至釀成至少51人死亡。對此，氣象專家鄭明典昨（28日）曬出全美溫度圖，低溫0度線壓境，呈現將近全境冰封的現象。





自23日以來美國正遭受這個冬季以來最嚴寒的風暴襲擊，極寒天氣從北到南襲捲全美，下一場強勁風暴仍在醞釀中，將於本週末再次來襲。根據當地媒體 報導 ，多地積雪深厚，航班停飛、道路交通受到影響，數十萬戶至今仍停電，目前已知至少造成51人死亡。

全美極凍「0度線壓境」釀51死！北極「冷空氣狂外流」專家示警：還沒完…

鄭明典曬低溫圖，全美極凍「0度線壓境」，示警北極冷空氣外流還沒結束。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象專家鄭明典昨（28日）在臉書發文，曬出「冰凍的美國」，表示本次風暴襲美，不僅帶來零下寒冷低溫，還造成降雪「降雪範圍和降雪量都很可觀」。美國時間28日的地面溫度圖顯示，華氏32度（攝氏0度線）幾乎涵蓋全美，僅西部沿海、西南和南部少數地區高於零度，「幾乎全境都在0下的冰凍天氣！」。鄭明典進一步指出，北極冷空氣外流還沒結束，後面還會有冷空氣持續來襲。





