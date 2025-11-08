全美爆「李斯特菌感染」釀6死、25住院 醫示警：冰箱熟食最危險
美國近期爆發數起與義大利麵餐相關的李斯特菌（Listeria）感染疫情。截至目前，全美已有6人死亡、25人住院，疫情遍及18個州，引發全國性食品召回行動與食品安全警示。對此，知名婦產科醫師蘇怡寧提醒，李斯特菌並非只存在於生食中，反而容易在冰箱內的熟食中存活，尤其是冷藏過久的義大利麵、沙拉或冷切肉，孕婦、免疫力低下者、長者及新生兒風險最高，冰箱只能延緩變質，熟食應2、3天內食用並加熱至沸騰，避免以為煮熟或冷藏就安全。
據外媒報導，這起疫情最早於今年6月由美國疾病管制與預防中心（CDC）宣布，源頭指向由「Nate’s Fine Foods」生產的多款冷藏即食義大利麵產品。包括扁麵（Linguine）、蝴蝶麵（Farfalle）及其他種類的熟食義大利麵，皆被驗出遭受李斯特菌汙染。這些產品曾經在喬氏超市（Trader Joe’s）、艾伯森（Albertsons）、克羅格（Kroger）與新芽農夫市集（Sprouts Farmers Market）等主要零售通路上架銷售。
對此，蘇怡寧昨（7日）也在臉書粉專發文提醒，許多人誤以為只有生食才會有細菌風險，但事實並非如此。李斯特菌並不是「骯髒食物」的象徵，反而非常能在低溫環境中存活。它特別喜歡冰箱內那種潮濕、滑膩的環境，因此冷藏熟食如冷切肉、義大利麵沙拉、馬鈴薯沙拉等，看似安全無虞，實際上更需要小心。他強調：「冰箱不是殺菌器，只是延緩食物變壞而已。」
他也示警，李斯特菌感染對特定族群尤其危險，包括孕婦、免疫力低下者、年長者與新生兒。其中新生兒的感染並非源自食物本身，而是母親懷孕期間感染後的垂直傳染。
至於不少人擔心生魚片是否也是李斯特菌的來源，蘇怡寧則澄清，生魚片並非李斯特菌感染的主要管道，真正更常見的反而是「煮熟後又冷藏放置的食物」。感染風險往往出現在那些「看起來已經煮過、冰著放著的餐點」中，而不是表面看起來髒或生的食物。
蘇怡寧呼籲，民眾應該重新檢視家中冰箱的飲食習慣。冷藏熟食最好在2、3天內吃完，不要囤放過久。若要加熱，應該確實加熱至完全沸騰，而非僅僅加溫至溫熱狀態。
蘇怡寧最後也提醒大眾，李斯特菌感染的真正風險不在於「生食」，而是那些被冰著、放著、看似安全卻存放過久的熟食。民眾應保持正確的食品安全觀念，不要被「已煮熟」或「放冰箱」這2個字誤導，以為那就代表絕對安全。
